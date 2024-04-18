Des milliers de femmes au Kenya bénéficieront du programme de microfinance de 30 millions d’euros, appuyé par cette nouvelle coopération

La Fondation Bill et Melinda Gates et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont lancé aujourd’hui un nouveau partenariat pour renforcer le pouvoir économique des femmes au Kenya en s’attaquant aux principaux obstacles à l’inclusion financière.

Cette coopération est le fer de lance d’un nouveau programme de microfinance de 30 millions d’euros au Kenya, qui bénéficie d’un soutien de BEI Monde de 15 millions d’euros et d’un financement de KCB Bank Kenya. Conçu pour s’assurer que 80 % des bénéficiaires finaux seront des femmes, ce programme pilote porte sur l’amélioration de l’accès au financement pour les emprunteurs qui n’ont pas de garanties ou d’antécédents de crédit, une tarification ajustée en fonction des risques en réponse aux taux d’intérêt élevés, l’adaptation des services numériques aux besoins spécifiques des emprunteuses et l’optimisation de l’éducation financière.

Ce premier dispositif, qui sera lancé dans les semaines à venir, améliorera l’accès à la microfinance dans tout le Kenya et sera géré par KCB Bank Kenya, dans le cadre de son initiative dédiée aux entreprises créées et dirigées par des femmes et du programme 2jiajiri de la fondation KCB. Il s’appuiera sur des enseignements clés visant à renforcer l’impact de l’engagement en faveur de l’égalité entre les sexes en Afrique à mesure de l’élargissement de la coopération dans les années à venir.

Greta Bull, directrice Autonomisation économique des femmes, à la Fondation Bill et Melinda Gates : « Dans toute l’Afrique, les femmes ont besoin de crédits plus nombreux et de meilleure qualité pour appuyer leurs activités entrepreneuriales. L’inégalité d’accès au crédit reste un défi immense qui freine l’activité économique et le progrès social, y compris pour les femmes au Kenya. Ce partenariat permettra d’éliminer certains des obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour accéder à des financements abordables. Non seulement il aidera les femmes à faire décoller leur entreprise, mais il contribuera aussi à une croissance économique plus large. Tout le monde y gagnera. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Les femmes sont l’épine dorsale de l’économie africaine et l’Afrique compte le pourcentage le plus élevé au monde d’entrepreneuses. Pourtant, les Africaines restent confrontées à d’immenses difficultés, comme des taux d’intérêt prohibitifs, l’absence de garanties et des établissements financiers qui ne répondent pas aux besoins spécifiques des femmes. Ce nouveau partenariat prometteur mettra à profit le savoir-faire et les ressources philanthropiques de la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que les financements à l’appui du développement de la BEI et de l’Union européenne afin de relever les défis et de permettre aux femmes de toute l’Afrique d’explorer de nouvelles possibilités. Dirigé par KCB Bank Kenya, ce programme pionnier de microfinancement axé sur l’égalité entre les sexes constitue un modèle à suivre pour combler le déficit de financement des entrepreneuses en Afrique, qui s’élève à 42 milliards de dollars. »

Annastacia Kimtai, directrice générale de KCB Bank Kenya : « Malgré leur prédominance, le potentiel économique des femmes est éclipsé par de nombreuses difficultés comme le manque de produits financiers adéquatement conçus, la faiblesse des capacités institutionnelles et la motivation insuffisante des banques à cibler les femmes et à leur accorder des prêts. Le secteur financier augmenterait considérablement ses résultats s’il remédiait aux disparités entre les sexes dans le domaine bancaire et favorisait l’inclusion financière des femmes, en particulier par la promotion de l’éducation financière, de la banque en ligne et de l’accès au crédit. »

Henriette Geiger, ambassadrice de l’Union européenne au Kenya : « Le Kenya et l’Union européenne sont déterminés à favoriser l’égalité entre les sexes. Cette nouvelle coopération formidable entre la Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne augmentera les possibilités et améliorera la vie de milliers de femmes et de leur famille ici au Kenya, puis dans toute l’Afrique. »

Lever les obstacles techniques et financiers à l’égalité d’accès au financement

Selon les estimations, l’année dernière, l’écart de financement entre les sexes en Afrique était de 42 milliards de dollars, une disparité qui entrave la capacité des femmes à être davantage en première ligne de la croissance économique et de l’amélioration de l’évolution sociale.

L’édition 2023 de l’enquête de la BEI sur le secteur financier en Afrique a également montré que 65 % des banques africaines ont mis en place une stratégie en matière d’égalité entre les sexes et que 19 % envisagent de le faire prochainement. En ce qui concerne les prêts aux petites et moyennes entreprises, près de 70 % des banques sondées ont indiqué que moins de 30 % de leurs prêts avaient été octroyés à des femmes, et 50 % ont invoqué le manque de garanties acceptables comme difficulté majeure, contre des antécédents de crédit médiocres ou incomplets pour 40 % d’entre elles.

Ce nouveau programme pilote abordera toute une série de problèmes qui limitent la capacité des femmes à faible revenu à accéder au financement. L’assistance technique fournie à KCB Bank Kenya aidera les établissements financiers à réduire le coût des prêts aux femmes grâce à la technologie et aux données numériques ainsi qu’au partage des risques.

En début de semaine, la Fondation Gates a publié un livre blanc sur les difficultés et les possibilités liées à l’apport de capitaux plus nombreux et de meilleure qualité aux entrepreneuses africaines, qui demeurent largement ignorées par les établissements financiers officiels. Cette coopération représente un pas en avant concret pour remédier aux inégalités entre les sexes et mettre davantage de financements entre les mains des femmes. Des collaborations de ce type sont nécessaires de toute urgence pour développer la microfinance dans d’autres pays d’Afrique de l’Est et sur l’ensemble du continent.

Cette première facilité bénéficie d’une garantie partielle de l’Union européenne au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et s’inscrit dans la stratégie Global Gateway.

Informations générales

Fondation Bill et Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a la même valeur, la Fondation Bill et Melinda Gates s’attache à aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle s’emploie à améliorer la santé des populations et à leur offrir la chance d’échapper à la faim et à l’extrême misère. Aux États-Unis, elle veille à ce que tout le monde, en particulier les personnes aux ressources les plus limitées, bénéficie d’une égalité d’accès aux possibilités permettant à chacun et chacune de réussir à l’école et dans la vie. Depuis son siège de Seattle, dans l’État de Washington, la fondation est dirigée par Mark Suzman, son directeur général, sous la direction de ses co-présidents Bill Gates et Melinda French Gates et de son conseil d’administration.

Banque européenne d’investissement

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’UE et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Elle vise à soutenir au moins 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le Groupe BEI entend intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et s’engage également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein. En 2023, la BEI a mis à disposition 5,8 milliards d’euros à l’appui d’investissements dans le monde, qui ont contribué de manière significative à l’égalité entre les sexes. Plus de la moitié de ce concours a également soutenu l’action en faveur du climat.

À propos de KCB Bank Kenya

KCB Bank Kenya Limited est la principale banque commerciale du Kenya. Filiale de KCB Group Plc, elle dispose du plus vaste réseau, avec plus de 200 succursales, 367 guichets automatiques et 16 000 agents proposant des services bancaires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Afrique de l’Est. À cela viennent s’ajouter des services bancaires mobiles et par internet avec un centre d’appel fonctionnant 24 heures sur 24 pour répondre à toute heure aux besoins de sa clientèle. KCB Group Plc, qui est également présente en Ouganda, en Tanzanie, au Soudan du Sud, au Burundi, au Rwanda, en République démocratique du Congo et compte des bureaux de représentation en Éthiopie et à Bruxelles, dispose également d’un vaste réseau de correspondants bancaires avec plus de 200 banques au total dans le monde, ce qui permet à sa clientèle de bénéficier de l’assurance d’une prise en considération homogène de ses besoins commerciaux internationaux où qu’elle se trouve.