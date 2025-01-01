Cet événement, coprésidé par l’État ukrainien, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a porté sur le soutien financier à l’Ukraine, son impact et les enseignements tirés à l’échelle mondiale. Participation de Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI.

Economist Impact a organisé un événement soutenu par la fondation Bill & Melinda Gates, en marge des réunions annuelles, qui a permis d’explorer les obstacles à l’adoption et à l’expansion des infrastructures publiques numériques, de partager les meilleures pratiques des pays à la pointe de cette activité et d’encourager la coopération entre responsables politiques pour orienter les investissements à venir. Participation de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

Favoriser une transition juste, de 17 h 30 à 19 h 30 (GMT +1)

En marge des réunions annuelles, Foreign Policy et le Environmental Defense Fund ont organisé une séance publique d’information pour encourager un dialogue constructif sur les moyens nécessaires pour permettre une transition juste vers des économies à faible intensité de carbone et plus résilientes face aux changements climatiques dans le monde entier. Participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, à une table ronde intitulée « Banking on Justice: Reforming Financial Systems for Climate Equity » (miser sur la justice : réformer les systèmes financiers pour une équité climatique).

Europe : compétitivité, défis macroéconomiques et concurrence mondiale – Lancement de l’enquête de la BEI sur l’investissement, de 11 h 50 à 13 h 15 (GMT +1)

En marge des réunions annuelles, le festival économique de Marrakech a organisé une table ronde sur l’apparition d’une crainte de stagflation en Europe, qui posait, entre autres, les questions suivantes : quelles priorités l’Europe doit-elle fixer ? Et comment l’Europe peut-elle promouvoir et soutenir les investissements à long terme dont elle a besoin ? Événement présidé par Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI.

Le rôle déterminant des banques dans le soutien aux stratégies de développement socio-économique durable : de la polycrise aux polypossibilités, de 13 heures à 16 heures (GMT +1)

Cet événement parallèle organisé par le Groupement professionnel des banques du Maroc a donné lieu à deux tables rondes : la première a porté sur le contexte international et les nouveaux défis du développement socio-économique durable sur fond de polycrise (post-COVID, énergie et atténuation des changements climatiques), tandis que la seconde a porté sur le rôle du secteur bancaire dans l’appui aux stratégies de développement socio-économique. Intervention d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Troubles au Sahel : défis et perspectives pour l’engagement des partenaires de développement, de 15 heures à 16 h 30 (GMT +1)

Présidant les instances dirigeantes de l’Alliance Sahel, l’Allemagne et la Banque mondiale ont coprésidé une réunion de haut niveau abordant le contexte actuel au Sahel, ainsi que les défis et les points d’entrée pour l’engagement international dans la région. La discussion a porté sur la manière de demeurer engagé au Sahel autour d’une approche centrée sur les personnes et sur la manière dont les interventions de développement peuvent contribuer au règlement des conflits et à la consolidation de la paix, dans l’esprit du lien entre aide humanitaire, développement et paix. Participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.