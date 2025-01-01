Les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) se sont déroulées cette année après le séisme dévastateur survenu au Maroc le 8 septembre 2023, soulignant la nécessité de partenariats solides pour répondre aux crises mondiales.
Y a participé une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduite par le président Werner Hoyer, accompagné des vice-présidents Teresa Czerwińska, Ambroise Fayolle, Thomas Östros et Ricardo Mourinho. Les réunions annuelles ont rassemblé des banquiers centraux, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants d’organisations de la société civile et des universitaires pour discuter de solutions à mettre en œuvre et d’enjeux comme les perspectives économiques mondiales, l’éradication de la pauvreté, le développement économique, l’urgence climatique et la réforme de l’architecture financière mondiale.