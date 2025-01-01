Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) se sont déroulées cette année après le séisme dévastateur survenu au Maroc le 8 septembre 2023, soulignant la nécessité de partenariats solides pour répondre aux crises mondiales.

Y a participé une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduite par le président Werner Hoyer, accompagné des vice-présidents Teresa Czerwińska, Ambroise Fayolle, Thomas Östros et Ricardo Mourinho. Les réunions annuelles ont rassemblé des banquiers centraux, des ministres des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants d’organisations de la société civile et des universitaires pour discuter de solutions à mettre en œuvre et d’enjeux comme les perspectives économiques mondiales, l’éradication de la pauvreté, le développement économique, l’urgence climatique et la réforme de l’architecture financière mondiale.

Principaux événements

Economist Impact a organisé un événement soutenu par la fondation Bill & Melinda Gates, en marge des réunions annuelles, qui a permis d’explorer les obstacles à l’adoption et à l’expansion des infrastructures publiques numériques, de partager les meilleures pratiques des pays à la pointe de cette activité et d’encourager la coopération entre responsables politiques pour orienter les investissements à venir. Participation de Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

Cet événement, coprésidé par l’État ukrainien, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, a porté sur le soutien financier à l’Ukraine, son impact et les enseignements tirés à l’échelle mondiale. Participation de Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI.

En marge des réunions annuelles, Foreign Policy et le Environmental Defense Fund ont organisé une séance publique d’information pour encourager un dialogue constructif sur les moyens nécessaires pour permettre une transition juste vers des économies à faible intensité de carbone et plus résilientes face aux changements climatiques dans le monde entier. Participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, à une table ronde intitulée « Banking on Justice: Reforming Financial Systems for Climate Equity » (miser sur la justice : réformer les systèmes financiers pour une équité climatique).

  • Europe : compétitivité, défis macroéconomiques et concurrence mondiale – Lancement de l’enquête de la BEI sur l’investissement, de 11 h 50 à 13 h 15 (GMT +1)

En marge des réunions annuelles, le festival économique de Marrakech a organisé une table ronde sur l’apparition d’une crainte de stagflation en Europe, qui posait, entre autres, les questions suivantes : quelles priorités l’Europe doit-elle fixer ? Et comment l’Europe peut-elle promouvoir et soutenir les investissements à long terme dont elle a besoin ? Événement présidé par Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI.

  • Le rôle déterminant des banques dans le soutien aux stratégies de développement socio-économique durable : de la polycrise aux polypossibilités, de 13 heures à 16 heures (GMT +1)

Cet événement parallèle organisé par le Groupement professionnel des banques du Maroc a donné lieu à deux tables rondes : la première a porté sur le contexte international et les nouveaux défis du développement socio-économique durable sur fond de polycrise (post-COVID, énergie et atténuation des changements climatiques), tandis que la seconde a porté sur le rôle du secteur bancaire dans l’appui aux stratégies de développement socio-économique. Intervention d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

  • Troubles au Sahel : défis et perspectives pour l’engagement des partenaires de développementde 15 heures à 16 h 30 (GMT +1)

Présidant les instances dirigeantes de l’Alliance Sahel, l’Allemagne et la Banque mondiale ont coprésidé une réunion de haut niveau abordant le contexte actuel au Sahel, ainsi que les défis et les points d’entrée pour l’engagement international dans la région. La discussion a porté sur la manière de demeurer engagé au Sahel autour d’une approche centrée sur les personnes et sur la manière dont les interventions de développement peuvent contribuer au règlement des conflits et à la consolidation de la paix, dans l’esprit du lien entre aide humanitaire, développement et paix. Participation d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

  • Réunion des dirigeants des banques multilatérales de développement, à 18 h 30 (GMT +1)

Cette réunion annuelle a rassemblé les dirigeants des banques multilatérales de développement (BMD) du monde entier pour discuter de la manière dont leurs efforts collectifs peuvent mieux relever les défis mondiaux. Participation de Werner Hoyer, président de la BEI.

Faits marquants de la réunion

1 milliard d’EUR pour le Maroc

Ce financement servira pour la reconstruction après le séisme dévastateur au Maroc.

Werner Hoyer sur Medi1 TV Afrique

Regarder l’interview de Werner Hoyer, président de la BEI, sur Medi1 TV Afrique.

Harmonisation de la passation des marchés publics en Ukraine

Les BMD conviennent d’harmoniser les pratiques de passation de marchés pour les investissements du secteur public en Ukraine.

Partenariat pour des données sur le développement

La signature marque l’entrée officielle de la BEI dans le Partenariat pour des données sur le développement.

Renforcement de la collaboration avec les BMD

Les BMD s’engagent à renforcer leur collaboration pour plus d’impact.

Décaissement de 30,7 millions d’EUR en Ukraine

Ce concours relève de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine.

Niveau record de financement de l’action climatique par les BMD

Les financements des BMD en faveur du climat dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ont atteint un montant record de 60,7 milliards d’USD en 2022.

Une Jamaïque résiliente face aux changements climatiques

Un nouveau dispositif financier soutiendra la capacité de la Jamaïque à atténuer les changements climatiques et à s’adapter à leurs effets.

Récits et publications de la BEI

Rapport conjoint 2022 des BMD relatif au financement de l’action en faveur du climat
La finance en Afrique
Contribution du Groupe BEI aux objectifs de développement durable
Étancher la soif en Jordanie
La voie à suivre pour transformer le financement du développement
Sortir de la crise

Nos activités

 

La BEI en bref

Nous bâtissons un avenir meilleur grâce à l’action pour le climat, à l’innovation et au développement durable en Europe et au-delà.

 

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

 

Climat et durabilité environnementale

La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

 

Énergies durables et ressources naturelles

La BEI investit dans des projets qui protègent nos ressources naturelles et la biodiversité, notamment dans les domaines des énergies durables, de l’agriculture, de l’eau et de la gestion des déchets.

 

Santé

En matière de santé, la BEI soutient des projets qui visent à assurer un accès universel à des services de haute qualité et abordables.

Actualités

Autres événements pouvant vous intéresser

30-31
Oct Jui
2025 2026

Tournée d’information du Groupe BEI sur le logement

La BEI a organisé une tournée d’information sur le logement pour communiquer de plus amples informations sur la manière dont les États membres peuvent bénéficier de son offre à tous les niveaux (national, régional et local).
Aménagement urbain Des logements abordables et durables Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
2
Jun
2026

The Circular City Centre - C3 webinar

How cities support circularity in the textiles value chain
Cities Urban development Circular economy Climate and environment Social infrastructure
11
Jun
2026

Réunion n°594 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne