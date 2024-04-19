Le nouveau protocole d’accord fixe des priorités et intensifie la collaboration pour accélérer les investissements sur le terrain, sachant qu’une enveloppe de 560 millions d’euros est disponible pour les projets en cours cette année.

Outre le soutien crucial en faveur du secteur public (logement, services municipaux et infrastructures énergétiques et de transport), les efforts porteront sur le renforcement du soutien de la BEI au secteur privé et sur l’amélioration des services de conseil.

Planifiée pour les années à venir, cette coopération multisectorielle entre la BEI et l’Ukraine sera financée par la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros ainsi que par l’enveloppe de 100 millions d’euros de la BEI destinée aux services de conseil.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les autorités ukrainiennes ont adopté un cadre de coopération stratégique qui appuie les efforts de reconstruction, de redressement et d’intégration à l’Union européenne (UE) de l’Ukraine. Grâce à ce partenariat renforcé, les investissements futurs relèveront d’initiatives essentielles en faveur des secteurs public et privé qui seront soutenues par le Fonds EU for Ukraine de la BEI et la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, pour laquelle la Banque joue un rôle de mise en œuvre clé.

Le protocole d’accord signé ce jour préconise une mise en œuvre rapide des projets en cours de la BEI en Ukraine, sachant que le pays a accès à 500 millions d’euros de prêts de la Banque et 60 millions d’euros de subventions de l’UE en 2024. Il prévoit une enveloppe d’au moins 2 milliards d’euros provenant de la facilité pour l’Ukraine, que la BEI est prête à investir dans des projets essentiels du secteur public ciblant notamment le logement et la rénovation de bâtiments publics, les infrastructures municipales, l’énergie, les routes, les chemins de fer, les soins de santé et la protection civile. Il s’agit notamment de moderniser les principaux axes routiers et ferroviaires d’exportation, d’améliorer la production d’hydroélectricité et d’autres énergies renouvelables et de renforcer le réseau électrique national et les installations de santé de l’Ukraine.

Le protocole d’accord souligne également le soutien accru de la BEI à la croissance du secteur privé, notamment en mettant à disposition des instruments de financement et de partage des risques tels que les garanties partielles de portefeuille. Les intermédiaires financiers locaux pourront ainsi donner aux petites et moyennes entreprises du pays un accès vital à des financements à des conditions favorables.

L’accord prévoit en outre un renforcement du soutien consultatif à l’Ukraine en lui ouvrant l’accès au programme de services de conseil très apprécié JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes). L’objectif en est de soutenir la préparation d’investissements importants et d’améliorer les capacités pour satisfaire aux normes de l’UE.

Le protocole d’accord a été signé par la présidente de la BEI, Nadia Calviño, et le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, lors des réunions de printemps 2024 à Washington. Le commissaire européen Valdis Dombrovskis a assisté à la cérémonie de signature et exprimé son approbation.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Avec le Premier ministre Denys Chmyhal, nous sommes convenus d’intensifier notre coopération afin de faciliter et d’accélérer le déploiement du soutien financier et des investissements de l’UE dans des projets sur le terrain au bénéfice de la population ukrainienne. Sont visés notamment les infrastructures énergétiques essentielles, les routes, les chemins de fer, les hôpitaux, le logement et les initiatives de protection civile. La facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros ainsi que l’enveloppe de 100 millions d’euros destinée aux services de conseil nous permettront d’intensifier notre soutien au pays sur la voie de l’adhésion à l’UE. »

Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien : « Nous exprimons notre reconnaissance à la Banque européenne d’investissement pour son soutien continu sans faille. Le protocole d’accord de ce jour réaffirme notre volonté d’accélérer les travaux concernant les projets en cours tout en mettant l’accent sur la préparation de nouveaux investissements de la BEI relevant d’initiatives publiques et privées essentielles, étroitement alignées sur nos besoins stratégiques et les objectifs de la facilité pour l’Ukraine. Il s’agit là d’un facteur clé pour construire une économie résiliente et autosuffisante. Tous ces projets et ce protocole d’accord favoriseront sensiblement le redressement rapide de l’Ukraine et nous rapprocheront de l’Union européenne. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne pour une économie au service des personnes : « L’accord conclu ce jour entre la BEI et l’Ukraine est on ne peut plus opportun. Il accélérera l’action de l’UE pour concrétiser des investissements vitaux en Ukraine, au moment où le pays est entré dans sa troisième année de guerre contre l’agression brutale de la Russie. Il facilitera le soutien aux efforts qu’elle déploie pour maintenir les services essentiels, réparer les infrastructures endommagées par la guerre et moderniser les axes d’exportation. Il renforcera également le soutien de l’UE aux initiatives en faveur du secteur privé et des petites entreprises locales, contribuant ainsi à la croissance de l’économie ukrainienne. Ces initiatives seront soutenues par la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’UE et dotée de 50 milliards d’euros pour la période allant jusqu’en 2027, ce qui témoigne de l’engagement durable pris par l’UE d’aider l’Ukraine au moment où elle en a le plus besoin. »

Informations générales

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI a intensifié son soutien financier à la résilience et à la modernisation du pays après l’invasion à grande échelle par la Russie en 2022. Elle a apporté une aide rapide à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. Avec un portefeuille d’opérations signées d’un montant de 7,3 milliards d’euros, la BEI renforce son rôle de principal partenaire d’investissement du pays à l’appui des infrastructures municipales, de l’énergie, des transports et des petites entreprises, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de faciliter la résilience économique et sociale.

Dans le contexte de son initiative EU for Ukraine (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, la BEI est déterminée à intensifier et à accélérer plus encore ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

