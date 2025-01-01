Activité d’emprunt

Traditionnellement, les produits d’emprunt génériques de la Banque attirent une grande variété d’investisseurs socialement responsables. Cet attrait s’explique par les solides références de la BEI en matière environnementale, sociale et de gouvernance, mais les investisseurs apprécient aussi sa solidité financière et son excellente cote de crédit.
Grâce à son profil financier, la BEI emprunte à des taux intéressants, ce qui permet aux promoteurs de projets de bénéficier de conditions d’emprunt favorables.
La BEI et les obligations vertes et durables
La Banque fait figure de chef de file sur le marché des obligations vertes. En 2007, la BEI a été la première au monde à émettre une obligation labellisée « verte » et appelée obligation climatiquement responsable (OCR). En 2018, la BEI a émis des obligations pour le développement durable (OpDD), en mettant l’accent sur les objectifs environnementaux et sociaux de l’UE au-delà du climat. Depuis, la Banque a élargi l’émission des OCR à plusieurs monnaies et elle propose des opérations de référence dans les monnaies principales que sont l’EUR, l’USD et la GBP.
Hormis l’émission d’obligations, la BEI contribue activement à développer le marché :
- en publiant des rapports complets d’excellente qualité sur ses émissions d’OCR et d’OpDD ;
- en faisant auditer en externe ses activités liées aux obligations vertes ;
- en incitant à la coordination et au dialogue au sein du comité exécutif des Principes sur les obligations vertes afin de promouvoir la transparence et la responsabilité de rendre compte ;
- en contribuant aux travaux du groupe d’experts techniques sur la finance durable en prodiguant des conseils sur la taxinomie de l’UE et la norme de l’UE en matière d’obligations vertes ;
- en fournissant à ses clients des services de conseils sur la taxinomie de l’UE.
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur les obligations climatiquement responsables et les obligations pour le développement durable de la BEI.
Notation ESG
La notation des performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) peut constituer un puissant outil de liaison entre les indicateurs financiers et non financiers, qui peut aider les investisseurs à prendre des décisions d’investissement en meilleure connaissance de cause. Régulièrement, la BEI dialogue avec des agences de notation sur les critères d’ESG au sujet de ses performances, de ses initiatives et de ses objectifs dans le domaine de la durabilité.
Plusieurs agences de notation non financière de premier plan considèrent les performances de la BEI en matière environnementale, sociale et de gouvernance comme étant parmi les meilleures des institutions comparables.