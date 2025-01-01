Activité d’emprunt

Traditionnellement, les produits d’emprunt génériques de la Banque attirent une grande variété d’investisseurs socialement responsables. Cet attrait s’explique par les solides références de la BEI en matière environnementale, sociale et de gouvernance, mais les investisseurs apprécient aussi sa solidité financière et son excellente cote de crédit.

Grâce à son profil financier, la BEI emprunte à des taux intéressants, ce qui permet aux promoteurs de projets de bénéficier de conditions d’emprunt favorables.