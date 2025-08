Transparence et accès aux informations

La BEI a adopté un ensemble complet de politiques et de normes régissant ses opérations et ses relations avec ses parties prenantes. Ces politiques et normes, révisées et mises à jour périodiquement, sont le reflet de la manière ouverte, transparente et responsable dont la Banque entend remplir sa mission.

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive et évolutive des documents de la BEI les plus pertinents :