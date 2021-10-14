Description

Le Code de conduite pour les membres du Conseil d’administration fixe les règles internes et les modalités pratiques en matière d’éthique professionnelle applicables aux membres du Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement. Il énumère les valeurs et principes fondamentaux de l’éthique professionnelle de la BEI et définit les normes en matière de comportement et conduite professionnels attendus des membres du Conseil d’administration.

Le présent Code de conduite a été révisé en dernier lieu et approuvé en 2021.