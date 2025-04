La division Société civile est la principale interface de la BEI avec la société civile. Son équipe est chargée de dialoguer avec les organisations de la société civile et d’interagir avec un large éventail de parties prenantes sur les politiques et stratégies de la BEI. Cette division coordonne la mise en œuvre de la politique de transparence et assure la cohérence et la qualité de la communication entre la Banque et la société civile.