La voie vers la durabilité

La réduction de la consommation d’énergie des bâtiments résidentiels reste un défi majeur à relever pour atteindre les objectifs de durabilité de l’Allemagne et de l’ensemble de l’Union européenne. En Allemagne, la moitié des systèmes de chauffage des bâtiments ont plus de 30 ans. Cela se traduit par une consommation d’énergie excessive et des coûts élevés pour les résidents. Pire encore, la plupart des systèmes de chauffage allemands fonctionnent toujours aux combustibles fossiles, notamment au pétrole et au gaz, ce qui rend le chauffage coûteux et néfaste pour l’environnement.

Résultat : le secteur du bâtiment demeure l’un des plus difficiles à décarboner. Le coût initial élevé des améliorations de l’efficacité énergétique est au cœur de ce problème, de même que la complexité de la rénovation des bâtiments plus anciens et la répartition des incitations entre locataires et propriétaires.

La solution mise au point par PAUL Tech repose sur la technologie de l’internet des objets appliquée aux investissements dans l’efficacité énergétique. Elle combine du matériel et des logiciels de pointe dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et des applications classiques de l’efficacité énergétique, comme la pose de vannes, de capteurs de température et de compteurs.

Voici comment cela fonctionne. Des capteurs et des vannes motorisées sont installés sur les systèmes de chauffage existants. Ces appareils recueillent en permanence des données sur les besoins du bâtiment en chauffage. Le logiciel reposant sur l’IA analyse ces données en temps réel et ajuste le débit d’eau de chauffage, de façon à ce que chaque radiateur ne reçoive que la quantité dont il a besoin. On appelle ce processus l’équilibrage hydraulique adaptatif.

« On évite ainsi de surchauffer involontairement des pièces et de gaspiller de l’énergie », explique Sascha Müller de PAUL Tech. « Cela optimise l’efficacité du système et réduit la consommation d’énergie sans que des réglages manuels soient nécessaires. »

« Pour résumer, l’efficacité énergétique entraîne la réduction des émissions de dioxyde de carbone, qui est l’objectif ultime de notre époque », ajoute-t-il.