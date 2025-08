Pour la BEI, il est particulièrement important de faire preuve d’ouverture et d’instaurer une écoute et un dialogue actifs avec celles et ceux qui s’intéressent à ses actions. Elle organise des consultations publiques officielles sur certaines de ses politiques générales et de ses politiques sectorielles clés, qui présentent le plus souvent un intérêt pour toutes ses parties prenantes. Le processus de consultation publique vise en particulier les objectifs suivants :

mettre à profit l’expertise d’un large éventail de personnes et d’organisations et obtenir des contributions utiles à l’élaboration des politiques ;

renforcer la transparence et la responsabilité de la BEI.