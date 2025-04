Objet d’un accord avec la Commission européenne, la « contribution de l’UE » est la principale source de financement sous forme d’aides non remboursables au titre des mandats de la BEI pour les opérations de panachage des ressources dans le monde.

La Commission européenne a mis en place un certain nombre de mécanismes de panachage régionaux regroupés dans le cadre des mécanismes de panachage de l’UE. Ces dispositifs couvrent l’ensemble du périmètre géographique de la politique de coopération extérieure de l’UE et ses principaux domaines d’intervention stratégiques. Ils contribuent ainsi aux objectifs de développement stratégiques de l’UE et des pays partenaires.

Le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde (IVCDCI – Europe dans le monde) donne à la BEI l’accès aux dispositifs de panachage de la Commission européenne, avec pour but de mieux soutenir les pays confrontés à des défis en matière de développement à long terme et de contribuer aux engagements et objectifs internationaux de l’UE.

La BEI participe également au Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), une initiative mise en place conjointement par l’UE, des organisations financières, des bailleurs de fonds bilatéraux et des bénéficiaires. Le CIBO a pour objectif de renforcer l’harmonisation et la coopération en matière d’investissement pour favoriser le développement socio-économique de la région et contribuer à la perspective européenne des Balkans occidentaux.