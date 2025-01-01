Financements

La BEI met la durabilité au centre de ses activités. Ayant financé, depuis 1958, des milliers de projets d'investissement en Europe et dans le reste du monde, la BEI a pour objectif ultime d’améliorer les conditions de vie des populations en favorisant une croissance durable et inclusive au sein de l’Union européenne et au-delà.

L’engagement de la BEI en faveur de la durabilité s’applique à tous ses domaines prioritaires. Son sens de la responsabilité d'entreprise se traduit par son soutien à la création d'une économie durable et inclusive sans transiger sur la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins.