La BEI met la durabilité au centre de ses activités. Ayant financé, depuis 1958, des milliers de projets d'investissement en Europe et dans le reste du monde, la BEI a pour objectif ultime d’améliorer les conditions de vie des populations en favorisant une croissance durable et inclusive au sein de l’Union européenne et au-delà.
L’engagement de la BEI en faveur de la durabilité s’applique à tous ses domaines prioritaires. Son sens de la responsabilité d'entreprise se traduit par son soutien à la création d'une économie durable et inclusive sans transiger sur la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins.
Panachage de ressources et services de conseil pour obtenir un impact plus fort
La durabilité est également ancrée au cœur des activités de panachage et de conseil de la BEI. En effet, la finance durable va de pair avec l’assistance technique et les conseils qui sont souvent requis pour garantir le succès des financements pour toutes les parties prenantes. C’est pourquoi la BEI apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement durables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.
L’impact de la BEI est amplifié par :
- la possibilité que ses clients panachent son financement grâce à toute une gamme d'outils sophistiqués, un investissement de la BEI contribuant à mobiliser des sources de financement supplémentaires
- les conseils que la BEI dispense aux banques intermédiaires et aux institutions en matière de mise en œuvre de ses investissements
Parmi les priorités et objectifs de la Banque figurent l’appui aux projets ayant des incidences environnementales et sociales positives directes : tous les projets sélectionnés par la BEI doivent être acceptables sur les plans environnemental et social.