Gérer notre environnement

Nous mesurons et réduisons nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2007. Entre autres activités, nous trions et recyclons les déchets et nous réduisons l’utilisation du plastique.
Le système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS) aide la Banque à gérer les incidences environnementales de ses activités quotidiennes.
Déclaration environnementale
La BEI mesure, gère et présente dans un rapport ses incidences environnementales (énergie, déchets, consommation d’eau, etc.), ainsi que les mesures prises pour les réduire.
Téléchargez notre dernière déclaration environnementale.
Le rapport annuel du Groupe BEI sur l’empreinte carbone contient des données sur les émission de gaz à effet de serre liées à ses activités internes depuis 2007.
Faits marquants liés à l’EMAS
Rapport 2022 sur l’empreinte carbone
Entre 2018 (année de référence) et 2022, le Groupe BEI a réduit de plus de 35 % ses émissions brutes annuelles. Les restrictions liées au COVID-19 ayant pris fin en 2022, une augmentation de 125 % des émissions brutes totales a été enregistrée au cours de cette année par rapport à 2021.
Mention honorable pour le Groupe BEI au prix EMAS
Le Groupe BEI a reçu cette distinction six mois seulement après avoir été certifié comme organisation EMAS au Luxembourg.
La BEI signe le manifeste contre le plastique à usage unique
Par ce manifeste, la Banque s’engage à supprimer les plastiques à usage unique dans ses activités internes d’ici la fin de 2020.