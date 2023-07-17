Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Gérer notre environnement

En tant que banque européenne du climat, la BEI veille en permanence à évaluer, à publier et à améliorer ses résultats en matière d’environnement. 

Nous mesurons et réduisons nos émissions de gaz à effet de serre depuis 2007. Entre autres activités, nous trions et recyclons les déchets et nous réduisons l’utilisation du plastique. 

Le système de management environnemental et d’audit de l’UE (EMAS) aide la Banque à gérer les incidences environnementales de ses activités quotidiennes.

Qu’est-ce que l’EMAS ?

L’EMAS est un instrument de gestion conçu par la Commission européenne qui permet aux entreprises et autres organisations de gérer leur performance environnementale.

Depuis 2019, la BEI met en œuvre avec succès un système de gestion environnementale conforme au règlement EMAS.

L’EMAS et ses quatre principes clés : le cycle « planifier‑faire‑vérifier-agir » aide la Banque à avoir une vue d’ensemble des initiatives prises par chaque composante de l'organisation pour devenir plus durable.

EMAS

Politique environnementale au sens du règlement EMAS

La politique environnementale EMAS constitue un cadre pour l’action environnementale et la fixation des objectifs en la matière dans le contexte des activités internes du Groupe BEI. Elle poursuit les objectifs suivants :

  • conformité juridique
  • réduction des émissions de CO2
  • prévention de la pollution
  • passation durable des marchés
  • réduction des risques pour l’environnement, la santé et la sécurité
  • transparence et communication avec le personnel
  • amélioration permanente

Déclaration environnementale

La BEI mesure, gère et présente dans un rapport ses incidences environnementales (énergie, déchets, consommation d’eau, etc.), ainsi que les mesures prises pour les réduire.

  Téléchargez notre dernière déclaration environnementale.

Le rapport annuel du Groupe BEI sur l’empreinte carbone contient des données sur les émission de gaz à effet de serre liées à ses activités internes depuis 2007. 

Faits marquants liés à l’EMAS

17 juillet 2023

Rapport 2022 sur l’empreinte carbone

Entre 2018 (année de référence) et 2022, le Groupe BEI a réduit de plus de 35 % ses émissions brutes annuelles. Les restrictions liées au COVID-19 ayant pris fin en 2022, une augmentation de 125 % des émissions brutes totales a été enregistrée au cours de cette année par rapport à 2021.

Durabilité Climat et environnement

Mention honorable pour le Groupe BEI au prix EMAS

Le Groupe BEI a reçu cette distinction six mois seulement après avoir été certifié comme organisation EMAS au Luxembourg.

La BEI signe le manifeste contre le plastique à usage unique

Par ce manifeste, la Banque s’engage à supprimer les plastiques à usage unique dans ses activités internes d’ici la fin de 2020.

Vous avez des questions ?

Pour demander de plus amples informations sur l’EMAS@EIB ou pour nous faire part de vos commentaires et suggestions, 

Veuillez contacter l’équipe EMAS  