Description
Entre 2018 (année de référence) et 2022, le Groupe BEI a réduit de plus de 35 % ses émissions brutes annuelles. Les restrictions liées au COVID-19 ayant pris fin en 2022, une augmentation de 125 % des émissions brutes totales a été enregistrée au cours de cette année par rapport à 2021.
Toutes les éditions de cette publication
- Rapport 2023 sur l’empreinte carbone
- Rapport 2021 sur l’empreinte carbone
- EIB Project Carbon Footprint Methodologies (2022)
- Rapport 2020 sur l’empreinte carbone
- EIB Group Carbon Footprint Report 2019
- EIB Group Carbon Footprint Report 2018
- Rapport 2017 sur l’empreinte carbone
- Rapport 2016 sur l’empreinte carbone
- Rapport 2015 sur l'empreinte carbone
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l'année 2014
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2013
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2012
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2011
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2010
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2009
- Carbon Footprint Report 2008
- Carbon Footprint Report 2007