Description

Entre 2018 (année de référence) et 2022, le Groupe BEI a réduit de plus de 35 % ses émissions brutes annuelles. Les restrictions liées au COVID-19 ayant pris fin en 2022, une augmentation de 125 % des émissions brutes totales a été enregistrée au cours de cette année par rapport à 2021.

Update on the section on carbon compensation (April 2026)