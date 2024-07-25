Description

Ce rapport propose une analyse détaillée des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux activités du siège social du Groupe Banque européenne d’investissement à Luxembourg pour l’année 2023. Il comprend un examen comparatif des performances par rapport à 2022 et à 2018, l’année de référence, sur la base de données conformes au Protocole des gaz à effet de serre établi par le World Resources Institute. Le rapport met en évidence les émissions tant brutes que nettes, en se concentrant sur ces dernières. Dans ce cadre, il est considéré que la consommation d’énergie de source renouvelable n’occasionne aucune émission directe.

Le rapport détaille également les améliorations méthodologiques et l’élargissement du périmètre décidés en 2023, qui ont conduit à un recalcul des émissions de 2022, sans modification des objectifs fixés par rapport à l’année de référence. Les annexes I et II fournissent de plus amples renseignements sur ces changements et leurs répercussions.

Update on the section on carbon compensation (April 2026)