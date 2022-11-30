Description
Depuis 2018, l’année de référence, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre par employé a chuté de 82 % du fait des restrictions sociales imposées par la pandémie de coronavirus et du plan de décarbonation interne du Groupe BEI.
Toutes les éditions de cette publication
- Rapport 2023 sur l’empreinte carbone
- Rapport 2022 sur l’empreinte carbone
- EIB Project Carbon Footprint Methodologies (2022)
- Rapport 2020 sur l’empreinte carbone
- EIB Group Carbon Footprint Report 2019
- EIB Group Carbon Footprint Report 2018
- Rapport 2017 sur l’empreinte carbone
- Rapport 2016 sur l’empreinte carbone
- Rapport 2015 sur l'empreinte carbone
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l'année 2014
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2013
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2012
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2011
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2010
- Rapport sur l'empreinte carbone pour l’année 2009
- Carbon Footprint Report 2008
- Carbon Footprint Report 2007