  • Informations de publication

    30 nov. 2022

    42 Pages (PDF/FR)

    ISBN: 978-92-861-5243-6 (PDF/FR)

    DOI: 10.2867/74818

    • Mots-clés correspondants

    • Climat et environnement

Description

Depuis 2018, l’année de référence, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre par employé a chuté de 82 % du fait des restrictions sociales imposées par la pandémie de coronavirus et du plan de décarbonation interne du Groupe BEI.

Update on the section on carbon compensation (March 2024)