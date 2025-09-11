Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Prêts destinés au secteur privé

Prêts à des entités du secteur privé destinés à financer des projets ou des programmes d’investissement, qui correspondent à une ou plusieurs priorités de la BEI. Ces produits comprennent des financements sur projet ainsi que des financements par emprunt ou dette hybride.

Cinq avantages clés

Voici les avantages de nos prêts pour le secteur privé

Tarification attrayante

Une tarification attrayante, reflétant les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.

Longues durées de financement

De longues durées de financement qui correspondent à la durée de vie économique de chaque projet – généralement jusqu’à 10 ans pour les remboursements in fine, ou l’équivalent pour les prêts amortissables. Pour le financement sur projet, nous pouvons également gérer des échéances supérieures à 30 ans.

Financement sur mesure

Les prêts peuvent être garantis ou non et offrent différents niveaux de subordination.

Soutien aux projets

La BEI propose également son savoir-faire concernant les aspects financiers et techniques de la préparation d’un projet.

Effet de signal

En outre, les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.

Admissibilité

Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier

Quelles sont les entités admissibles
  • Grandes entreprises ou groupes
  • Entreprises de taille intermédiaire
  • Sociétés de projet pour les financements sur projet (y compris les PPP et les concessions)
Quel est le champ d’admissibilité

Les coûts d’investissement (généralement sur une période maximale de trois ans, mais qui peut être plus longue) comme les dépenses de recherche et développement relatives aux installations ou activités. La BEI finance généralement jusqu’à 50 % du coût total d’un projet. Ces prêts commencent généralement à 25 millions d’EUR et, dans certains cas, la BEI pourra envisager des montants inférieurs.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.

Options de financement
  • Prêts pour les entreprises
  • Financement de la croissance des ETI
  • Financement sur projet
  • Dette hybride d’entreprise

Édifier un avenir vert

La BEI a aligné toutes ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’accord de Paris ; cet engagement la place sur une trajectoire conduisant à un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

En savoir plus  

Comment obtenir un soutien ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter la BEI  

Cycle des projets

Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Pour en savoir plus, consultez le blog de la BEI  

