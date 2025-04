Mécanisme à l’appui d’investissements en faveur de la connectivité dans les pays du Partenariat oriental (EPIC)

Pays : Azerbaïdjan

Statut : terminé

Promoteur : ministère du développement numérique et des transports, par l’intermédiaire de l’opérateur ferroviaire azerbaïdjanais CJSC

La ligne ferroviaire Bakou-Boyuk Kesik fait partie du réseau central RTE-T en Azerbaïdjan et de la principale liaison ferroviaire est-ouest du pays, s’étendant sur environ 500 km. Elle relie la capitale et le port de Bakou au réseau ferré de la Géorgie, continuant jusqu’à la mer Noire. La ligne Bakou-Boyuk Kesik est également un maillon important du concept de « corridor médian ». L’amélioration de cette ligne par la résolution des problèmes restants en matière de signalisation, de télécommunications et d’électrification est un projet prioritaire recensé dans le plan d’action indicatif sur l’investissement dans le RTE-T de 2018. Il est nécessaire d’apporter des améliorations aux 76 passages à niveau existants et aux points de franchissement non contrôlé du bétail et des piétons le long de cette ligne de chemin de fer principale à double voie, dans le contexte de l’amélioration de son niveau de service, aux fins de la sécurité générale des transports et de la fiabilité de l’exploitation ferroviaire.

Dans une première étape en vue de la préparation et de la mise en œuvre de ce projet, l’EPIC fournit un soutien consultatif pour la collecte de données pertinentes, la hiérarchisation des interventions et l’élaboration de cahiers des charges pour la réalisation des études de faisabilité et d’avant-projet nécessaires. Dans les détails, ce soutien consultatif comprend les éléments suivants :