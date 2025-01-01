Les partenaires de la BEI

La BEI consacre beaucoup de ressources à la constitution de partenariats visant à améliorer sa réactivité dans le cadre de ses opérations.
Les liens de coopération que la BEI a tissés avec plusieurs groupes différents lui permettent :
- d'assurer une synergie optimale entre ses prêts et les instruments budgétaires d’aide de l'Union à travers plusieurs initiatives conjointes telles que JASPERS et InnovFin ;
- de mobiliser des ressources bancaires solides à l’appui des projets en jouant un rôle de catalyseur et en incitant d'autres banques et institutions de financement à s'engager dans des projets financés par la BEI ;
- de répondre aux attentes de la société civile en assurant la transparence des opérations de la Banque et en fournissant des informations à leur sujet.