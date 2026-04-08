Les BMD jouent également un rôle majeur sur les marchés internationaux des capitaux où elles lèvent d’importants volumes de fonds indispensables pour financer leurs prêts.
La Banque européenne d’investissement (BEI) est spécialisée à la fois dans l’investissement et le développement, et ce, à l’échelle mondiale, puisqu’elle intervient à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.
De fait, en raison du volume de ses emprunts et de ses prêts, la BEI est parfois désignée comme la plus grande banque multilatérale de développement (BMD).
En tant qu’institution de financement de l’Union européenne, la BEI consacre l’essentiel de son activité à des projets qui contribuent au développement équilibré et à l’intégration au sein de l’UE.
La BEI apporte également un soutien financier dans plus d’une centaine de pays hors UE avec lesquels elle a conclu des accords d’association, de partenariat ou de préadhésion, à l’appui de la réalisation des objectifs de l’UE. Les investissements de la BEI dans ces pays ciblent essentiellement l’action en faveur du climat et l’environnement, les infrastructures de base, les réseaux de communication et les coentreprises industrielles.
Les banques multilatérales de développement (BMD) ont une longue tradition de collaboration, tant institutionnelle qu’opérationnelle.
Leurs domaines stratégiques de coopération sont notamment les suivants :
- Action en faveur du climat : la coordination est particulièrement intense dans ce domaine, étant donné que les BMD jouent un rôle important dans la concrétisation de l’Accord de Paris. Depuis 2011, les BMD publient des rapports conjoints sur le financement de l’action en faveur du climat. La Banque européenne d’investissement (BEI) assure un suivi des flux de financement pour le climat, en s’appuyant sur des définitions élaborées et harmonisées en partenariat avec des institutions homologues.
- Impact: la BEI est signataire des principes sur l’investissement d’impact depuis 2019. Élaborés par la Société financière internationale (IFC), les principes sur l’investissement d’impact constituent une nouvelle norme de marché qui a pour objectif d’apporter plus de transparence, de crédibilité et de discipline au marché de l’investissement d’impact. Ces principes cherchent également à générer le plus d’impact social et environnemental possible et à offrir des rendements plus élevés aux investisseurs. Pour en savoir plus sur la déclaration de la BEI relative aux principes sur l’investissement d’impact.
- Migrations : depuis 2016, différentes BMD, dont la BEI, participent à un groupe de travail sur les migrations et les déplacements forcés. Dans le contexte d’autres initiatives de collaboration, elles partagent des évaluations et repèrent des projets communs ainsi que des mécanismes innovants de financement.
- Emploi et croissance : l’emploi figure au cœur de leur visée commune du développement, à savoir l’éradication la pauvreté, dans le droit fil des Objectifs de développement durable des Nations unies. En coopération avec les autres BMD et les pays donateurs intéressés, la BEI soutient le Let's Work Partnership qui vise à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans le secteur privé, à l’échelle mondiale.
Parmi les axes récents de collaboration entre les BMD, on peut citer notamment la mobilisation de financements privés, la gestion des risques au sein des marchés émergents (base de données GEM) et le panachage de financements à l’appui d’opérations relevant du secteur privé.
Dans l’ensemble, les BMD ont constitué plus d’une centaine de groupes de travail, d’équipes spéciales et de cercles d’experts afin d’échanger leurs connaissances et d’élaborer des normes communes.
La BEI participe aux assemblées générales annuelles d’autres banques multilatérales, notamment à celles de la Banque mondiale et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Elle est également actionnaire de cette dernière, aux côtés de l’Union européenne.
Publications conjointes
- 2024 Joint Summary Report on Multilateral Development Banks Climate Finance
- MDB Viewpoint: Local currency finance and hedging instruments for foreign exchange risk - Summary on Working Group Discussions
- 2023 Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance
- MDB Common Approach to measuring Climate results - April 2024
- Mobilization of Private Finance by Multilateral Development Banks and Development Finance Institutions in 2022
- MDB Common Principles for tracking nature-positive finance
- COP28 MDB Joint statement to boost joint action on climate and development
- 2022 Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance
- Joint MDB Methodological Principles for Assessment of Paris Agreement Alignment of New operations
- 2021 Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance
- Mobilization of Private Finance by Multilateral Development Banks and Development Finance Institutions - 2020-2021
- DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects - Joint Report, March 2023 update
- DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects - Joint Report, December 2021
- 2020 The first joint report on the Multilateral Development Banks contributions to the SDGs
- 2019 Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance
- 2018 Joint Report on Multilateral Development Banks’ Climate Finance
- DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects - Joint Report, October 2018
- DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects - Summary report 2017
- Déclaration conjointe des banques multilatérales de développement à Paris (COP21)
- Principes communs applicables au suivi du financement de l’adaptation aux changements climatiques
- Principes communs applicables au suivi du financement de l’atténuation des changements climatiques
Les banques multilatérales de développement les plus connues sont les suivantes :
- Banque africaine de développement
- Banque asiatique de développement
- Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures
- Banque de développement des Caraïbes
- Banque centraméricaine d’intégration économique
- Banque de développement du Conseil de l’Europe
- Banque européenne pour la reconstruction et le développement
- Banque européenne d’investissement
- Banque interaméricaine de développement
- Banque islamique de développement
- Nouvelle Banque de développement (NDB)
- Banque nordique d’investissement
- Banque mondiale