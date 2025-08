La Roumanie est le huitième pays de l’Union européenne par la taille, mais son réseau autoroutier de 900 km est l’un des plus courts ; de plus, la vitesse moyenne sur ses chemins de fer n’est que de 15 km/h pour les trains de marchandises et de 40 km/h pour les trains de voyageurs.

La Roumanie ne parvient pas à construire beaucoup plus que 45 kilomètres de nouvelles autoroutes par an et certains trains circulent plus lentement qu’il y a 100 ans. En effet, les pouvoirs publics roumains peinent à gérer la complexité liée à la planification et à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure en s’appuyant sur les financements importants de l’UE qui sont à leur disposition. Dix-sept milliards d’euros provenant de l’Union européenne sont budgétisés en faveur des infrastructures de transport d’ici 2027, le défi consistant à déployer ces ressources financières.

C’est à ce niveau qu’interviennent Alexis Gressier et ses collègues de la Banque européenne d’investissement. Présents à Bucarest depuis 2014, au sein du ministère des investissements et des projets européens, Alexis et son équipe de sept personnes aident les autorités roumaines à élaborer, évaluer et mettre en œuvre des projets satisfaisant aux normes exigeantes de l’UE ; cet appui est apporté dans le cadre d’un accord concernant des services de conseil à l’appui de projets (PASSA), placé sous l’égide de la Banque européenne d’investissement. « Nous aimons souligner que notre soutien contribue à donner un coup de pouce aux projets financés par l’UE », dit-il.