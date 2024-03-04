Secteurs prioritaires

La garantie FEDD couvre les investissements au titre de cinq volets d’investissement thématiques :

le financement des microentreprises, petites et moyennes entreprises (MPME) ;

l’énergie durable et la connectivité ;

l’agriculture durable, les entrepreneurs ruraux et le secteur agroalimentaire ;

le numérique au service du développement ; et

les villes durables.

La garantie soutient également le financement de projets d’investissement dans le secteur de la santé, notamment en vue d’améliorer les services de laboratoire et de diagnostic pour les populations à faible revenu.

Ces projets présentent généralement un profil de risque plus élevé que ceux composant le portefeuille d’investissements soutenus par les contreparties admissibles dans le cadre de leurs politiques d’investissement nominal hors garantie FEDD.

Il est possible d’associer une assistance technique au financement pour faciliter l’identification, la préparation et la mise en œuvre des projets.

Appuyée par le FEDD, l’Initiative pour l’accès des PME aux financements a pour vocation d’aider les petites et moyennes entreprises dans les pays voisins de l’Union européenne et en Afrique subsaharienne.

En outre, le FEDD soutient fermement la Plateforme européenne pour la santé (PES). La PES contribue, par l’intermédiaire de son volet « vaccins », à l’achat de vaccins contre le COVID-19 par les pays d’Afrique subsaharienne et du voisinage européen via la Facilité COVAX de Gavi. Grâce à son volet « diagnostics », la PES a pour autre objectif d’améliorer nettement l’accès et la qualité des services de laboratoire et de diagnostic pour les populations à faible revenu d’Afrique subsaharienne.

Les opérations lancées au titre de la garantie FEDD comprennent :