Le FEDD constitue le premier pilier du plan d’investissement extérieur, dont l’objectif principal est de fournir un dispositif financier intégré pour le financement d’investissements dans les régions d’Afrique subsaharienne et les pays du voisinage de l’UE. Il inclut à la fois des opérations de panachage de ressources et des garanties.
La garantie FEDD soutient les opérations qui :
- remédient aux défaillances du marché et aux situations de déficit d’investissement ;
- assurent une complémentarité avec d’autres initiatives ;
- présentent une convergence d’intérêts en permettant un partage des risques adéquat entre partenaires ;
- sont économiquement et financièrement viables (dans certains cas, des conditions plus favorables peuvent être proposées) ;
- sont techniquement viables et durables d’un point de vue environnemental et social ;
- maximisent la mobilisation de capitaux du secteur privé.
Secteurs prioritaires
La garantie FEDD couvre les investissements au titre de cinq volets d’investissement thématiques :
- le financement des microentreprises, petites et moyennes entreprises (MPME) ;
- l’énergie durable et la connectivité ;
- l’agriculture durable, les entrepreneurs ruraux et le secteur agroalimentaire ;
- le numérique au service du développement ; et
- les villes durables.
La garantie soutient également le financement de projets d’investissement dans le secteur de la santé, notamment en vue d’améliorer les services de laboratoire et de diagnostic pour les populations à faible revenu.
Ces projets présentent généralement un profil de risque plus élevé que ceux composant le portefeuille d’investissements soutenus par les contreparties admissibles dans le cadre de leurs politiques d’investissement nominal hors garantie FEDD.
Il est possible d’associer une assistance technique au financement pour faciliter l’identification, la préparation et la mise en œuvre des projets.
Appuyée par le FEDD, l’Initiative pour l’accès des PME aux financements a pour vocation d’aider les petites et moyennes entreprises dans les pays voisins de l’Union européenne et en Afrique subsaharienne.
En outre, le FEDD soutient fermement la Plateforme européenne pour la santé (PES). La PES contribue, par l’intermédiaire de son volet « vaccins », à l’achat de vaccins contre le COVID-19 par les pays d’Afrique subsaharienne et du voisinage européen via la Facilité COVAX de Gavi. Grâce à son volet « diagnostics », la PES a pour autre objectif d’améliorer nettement l’accès et la qualité des services de laboratoire et de diagnostic pour les populations à faible revenu d’Afrique subsaharienne.
Les opérations lancées au titre de la garantie FEDD comprennent :
- INITIATIVE COVID-19 POUR L’ACCÈS DES PME AUX FINANCEMENTS, en vertu de laquelle les dispositifs ci-dessous ont été approuvés :
- COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION (COVAX)
- COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION II - EFSD+
Couverture géographique
La garantie FEDD finance des projets en Afrique subsaharienne et dans le voisinage oriental et méridional de l’UE.
Comment obtenir un appui ?
À propos du plan d’investissement extérieur
Le plan d’investissement extérieur (PIE) de l’UE vise à encourager les investissements dans les pays partenaires de l’UE en Afrique et du voisinage européen. Il promeut une croissance inclusive, la création d’emplois et le développement durable et s’attaque ainsi à certaines des causes profondes des migrations irrégulières.
Le PIE suit une approche intégrée reposant sur trois piliers :
- pilier 1 : le Fonds européen pour le développement durable (FEDD) ;
- pilier 2 : l’assistance technique fournie aux autorités et aux entreprises dans la réalisation de projets durables ; et
- pilier 3 : les activités favorisant un climat d’investissement porteur en élargissant les partenariats entre l’UE et ses pays partenaires.
Le Fonds européen pour le développement durable (FEDD) comprend, outre la garantie FEDD, deux plateformes régionales d’investissement avec panachage de ressources :
En quoi consiste le panachage des ressources ?
Le panachage des ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont allouées et de renforcer leur impact global sur le développement.
Nos mécanismes de panachage des ressources
