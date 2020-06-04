COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION (COVAX)

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Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
The operation consists of a contingent loan to monetise the participation of European Member States and the European Commission (EC) directly to Gavi (as manager of COVAX) to support the supply of COVID-19 vaccines for low- and middle-income countries eligible under the EC European Fund for Sustainable Development and the Gavi COVAX Advance Market Commitment (AMC) framework.
The project will contribute to fund the procurement of successful COVID-19 vaccines by countries in sub-Saharan Africa and the European Neighbourhood eligible under the Investment Facility and the EC's External Investment Plan (AHDP) and the Gavi COVAX AMC framework. The project looks to support the pioneering COVAX initiative, which aims to provide innovative and equitable access to COVID-19 vaccines to all economies, regardless of income levels. This would be fundamental to end the COVID-19 pandemic as soon as possible and save as many lives as possible - avoiding a catastrophe in emerging countries.
The EIB funding will be directed to COVAX investments in vaccine development and manufacturing capacity that are expected to be carried out in facilities owned by pharmaceutical companies and / or other research centres as authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details of the supply chain of the project will be verified during the appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement (GtP). Due to the peculiar features of this transaction, certain derogations might be sought to the GtP and submitted for approval to the EIB's Board of Directors.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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