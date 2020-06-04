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COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION (COVAX)

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Secteur(s)
Santé : 400 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2020 : 100 000 000 €
11/12/2020 : 130 000 000 €
11/12/2020 : 170 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 11/12/2020
20200604
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION (COVAX)
GAVI ALLIANCE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The operation consists of a contingent loan to monetise the participation of European Member States and the European Commission (EC) directly to Gavi (as manager of COVAX) to support the supply of COVID-19 vaccines for low- and middle-income countries eligible under the EC European Fund for Sustainable Development and the Gavi COVAX Advance Market Commitment (AMC) framework.

The project will contribute to fund the procurement of successful COVID-19 vaccines by countries in sub-Saharan Africa and the European Neighbourhood eligible under the Investment Facility and the EC's External Investment Plan (AHDP) and the Gavi COVAX AMC framework. The project looks to support the pioneering COVAX initiative, which aims to provide innovative and equitable access to COVID-19 vaccines to all economies, regardless of income levels. This would be fundamental to end the COVID-19 pandemic as soon as possible and save as many lives as possible - avoiding a catastrophe in emerging countries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB funding will be directed to COVAX investments in vaccine development and manufacturing capacity that are expected to be carried out in facilities owned by pharmaceutical companies and / or other research centres as authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details of the supply chain of the project will be verified during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement (GtP). Due to the peculiar features of this transaction, certain derogations might be sought to the GtP and submitted for approval to the EIB's Board of Directors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION (COVAX)
Date de publication
18 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134084303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20200604
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays méditerranéens
Pays
Régional - Afrique
Ensemble des Pays Méditerranée
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - COVID-19 VACCINE VOLUME ALLOCATION (COVAX)
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238840867
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20200604
Secteur(s)
Santé
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays méditerranéens
Pays
Régional - Afrique
Ensemble des Pays Méditerranée
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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