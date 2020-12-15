Les groupes à haut risque et vulnérables et les professionnels de la santé prioritaires pour une campagne de vaccination réussie.

Team Europe soutient une initiative mondiale de lutte contre la pandémie par le biais d’un prêt de 400 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement et d’une aide non remboursable de 100 millions d’EUR en faveur de Gavi, l’Alliance du vaccin.

Le prêt de la BEI bénéficie de la garantie du Fonds européen pour le développement durable.

Un accès juste et équitable à un vaccin efficace contre le COVID-19 sera désormais possible pour des millions de personnes en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, ainsi que dans les pays du voisinage oriental et méridional de l’Europe, et ce quel que soit leur niveau de revenu, grâce à un nouveau soutien financer européen de 500 millions d’EUR à l’appui de l’initiative COVAX. L’engagement de Team Europe permettra d’accélérer les efforts déployés au niveau mondial pour maîtriser la pandémie et renforcer la distribution d’un vaccin efficace dès qu’il sera disponible.

La Banque européenne d’investissement a approuvé ce jour un financement de 400 millions d’EUR pour soutenir la participation d’économies à revenu faible et moyen à la garantie de marché COVAX (AMC COVAX).

Ce financement approuvé rapidement, garanti par le Fonds européen pour le développement durable et assorti d’une aide non remboursable de 100 millions d’EUR consentie par la Commission européenne à l’appui de la garantie de marché COVAX, permettra de faciliter l’accès à des vaccins sûrs et efficaces contre le COVID 19 dans 92 pays à revenu faible et moyen.

Cela permet à COVAX, une initiative multilatérale destinée à garantir un accès juste et équitable à l’échelle mondiale, d’accélérer les investissements préliminaires essentiels permettant de fournir des doses de vaccin dès qu’elles sont disponibles.

« Ce financement essentiel de la Commission européenne et de la Banque européenne d’investissement fait en sorte que les économies à faible revenu ne seront pas laissées de côté lorsqu’un vaccin sûr et efficace contre le COVID 19 sera disponible. Le soutien de Team Europe jouera un rôle clé dans la sortie de la phase aiguë de cette pandémie », a déclaré Seth Berkley, directeur général de Gavi, l’Alliance du vaccin. « Ce financement est un coup d’accélérateur considérable dans la mesure où nous envisageons de lever au moins 5 milliards d’USD supplémentaires en 2021 pour assurer une distribution équitable de ces vaccins à tous ceux qui en ont besoin. »

« La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement apportent un soutien résolu à l’initiative COVAX, l’instrument mondial garantissant un accès équitable et universel aux vaccins contre le COVID‑19. À ce jour, avec les États membres de l’UE, Team Europe a affecté plus de 850 millions d’EUR à la facilité COVAX, ce qui en fait le principal donateur de l’Union européenne à l’appui de cette initiative. Le concours cumulé de 500 millions d’EUR de la Commission européenne et de la BEI permettra, dans le cadre de l’initiative COVAX, de mettre, aussi rapidement que possible, un milliard de doses de vaccins à la disposition des populations de pays à revenu faible et intermédiaire », a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

« Il est moralement impératif qu’aucun pays ne soit exclu de l’accès aux vaccins contre le COVID‑19 pour des raisons de coûts. La contribution de la Banque européenne d’investissement à la facilité COVAX, d’un montant de 400 millions d’EUR, répond à cette situation en contribuant à garantir un accès équitable à des vaccins efficaces contre le COVID‑19. Grâce à ce nouveau prêt, la BEI renforce le partenariat entre Team Europe et COVAX et appuie une action efficace et rapide pour mettre un terme à la pandémie mondiale. Depuis le début de la pandémie de COVID‑19, la BEI collabore avec des partenaires dans toute l’Europe et dans le monde entier pour accélérer la mise au point de vaccins, renforcer la santé publique et aider les entreprises à investir pendant la crise. Ces derniers mois, plus de 27 milliards d’EUR de financements à l’appui d’investissements liés à la pandémie de COVID‑19 ont été approuvés. Le succès de plusieurs programmes de vaccination, notamment ceux de BioNTech, soutenus par la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, donne au monde l’espoir d’une reprise prochaine. Le moment est venu d’aller de l’avant et de faire en sorte que tous les pays puissent tirer parti de ces progrès », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, a ajouté : « En travaillant ensemble, Team Europe et ses partenaires contribuent à faire du vaccin un bien public mondial qui permettra de mettre un terme à la pandémie et d’assurer une reprise durable et une reconstruction bénéfique. L’aide non remboursable de 100 millions d’EUR de l’UE et le prêt de 400 millions d’EUR de la BEI, qui bénéficient de la garantie du FEDD, favoriseront l’accès aux vaccins contre le COVID‑19 dans les pays à revenu faible et moyen. »

Les groupes à haut risque et les services de première ligne prioritaires dans les campagnes de vaccination

Alors que des vaccins seront achetés pour les économies en autofinancement, dont l’UE, le nouveau financement de l’Union européenne à l’appui de la facilité COVAX garantira l’accès à des vaccins sûrs et efficaces contre le COVID‑19 pour les populations vulnérables et à haut risque, ainsi qu’aux professionnels de la santé en première ligne, dans les pays à revenu faible et moyen.

Garantir le déploiement à l’échelle mondiale d’un vaccin efficace contre le COVID-19

Le nouveau soutien européen de 500 millions d’EUR en faveur de la garantie de marché permettra, grâce au mécanisme COVAX, de constituer des réserves et d’accélérer la distribution de doses pour 92 économies à revenu faible et moyen. Des accords entre l’Union européenne et des pays partenaires d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que des pays voisins de l’Est et du Sud, ont déjà été signés dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable.

Les vaccins seront achetés et livrés par l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la santé au titre de l’initiative COVAX.

Lire le blog à propos