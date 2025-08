Lorsqu’en mars 2020, les écoles du monde entier ont fermé leurs portes, Ivana Mažar Marušić, qui enseigne à l’école primaire Dragutin Tadijanović à Vukovar, en Croatie, a fait partie des millions d’enseignants qui ont dû s’adapter rapidement. Mais contrairement à beaucoup d’autres, elle était prête à faire cours en ligne. « Peu importait la classe enseignée par les professeurs ou celle fréquentée par les élèves, du jour au lendemain, nous sommes redevenus des élèves de première année dans notre nouvelle école en ligne. »

Bien avant que le mot « confinement » n’intègre notre vocabulaire quotidien, la Croatie avait commencé à préparer ses établissements scolaires à l’ère numérique. L’école d’Ivana avait été choisie, ainsi que 151 autres, pour participer à la phase pilote d’un projet national de transformation numérique dirigé par CARNet, le réseau croate d’enseignement et de recherche. Au total, 920 enseignants et plus de 6 000 élèves de ces écoles ont bénéficié d’ordinateurs portables, de tablettes et de matériel de présentation, ainsi que d’une meilleure connectivité. « Grâce à cet équipement et à la formation dont avaient bénéficié les enseignants, nous étions prêts pour les cours en ligne dans les deux jours qui ont suivi la fermeture de l’école », explique Ivana.

Passer au numérique

La phase pilote du projet a été suivie en 2018 par le lancement de la deuxième étape. L’objectif consiste à opérer la transformation numérique complète de plus de 1 300 écoles primaires, secondaires et d’art en Croatie d’ici la fin de 2023. En outre, plus de 20 000 enseignants et autres membres du personnel éducatif suivront diverses formations. Il est prévu non seulement de fournir à toutes les écoles croates des équipements informatiques, mais aussi de former les enseignants, ainsi que de créer des contenus éducatifs en ligne, augmentant ainsi le niveau de maturité numérique des écoles croates.