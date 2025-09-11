Cinq avantages clés
Voici les avantages de nos prêts pour le secteur public
Tarification attrayante
Une tarification attrayante, reflétant les conditions de financement avantageuses dont bénéficie la BEI sur le marché.
Longues durées
De longues durées de financement adaptées à la durée de vie économique de chaque projet – qui dépasse parfois 30 ans !
Financement sur mesure
Les prêts peuvent être garantis ou non et offrent différents niveaux de subordination.
Soutien aux projets
Nous proposons notre savoir-faire concernant les aspects financiers et techniques de la préparation d’un projet.
Effet de signal
Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide à attirer de nouveaux investisseurs.
Admissibilité
Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier
- États souverains
- Agences, administrations, institutions et ministères nationaux
- Collectivités régionales ou locales
- Entreprises publiques (par exemple, services collectifs)
Les coûts d’investissement, généralement sur une période pouvant aller jusqu’à trois ans voire davantage. La banque de l’UE finance généralement jusqu’à 50 % du coût total d’un projet, au moyen de prêts à partir de 25 millions d’EUR.
Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’uou de ressources de tiers.n soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.
Comment obtenir un soutien ?
Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.
Cycle des projets
Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
