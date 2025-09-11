Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Rehaussement de crédit pour financement sur projet

Financements subordonnés, garanties avec ou sans mise de fonds et lignes de crédit conditionnelles destinées à rehausser la qualité de crédit et (ou) à relever la note de la dette de premier rang. Le rehaussement de crédit est susceptible d’attirer de nouveaux financements privés d’investisseurs institutionnels ou d’améliorer l’accès aux financements bancaires.

Quatre avantages clés

Voici les avantages de notre rehaussement de crédit pour financement sur projet

Amélioration de la note

Améliore la qualité et (ou) la note de crédit, renforçant ainsi la protection de la dette de premier rang et attirant des financements supplémentaires.

Financement sur mesure

Couverture adaptée aux besoins du projet, ce qui peut inclure la période de construction.

Soutien aux projets

Nous proposons notre savoir-faire concernant les aspects financiers et techniques de la préparation d’un projet.

Effet de signal

Les financements de la BEI sont souvent considérés comme un label de qualité, qui aide le projet à attirer de nouveaux investisseurs.

Admissibilité

Découvrez si vous pouvez bénéficier d’un soutien financier

Quelles sont les entités admissibles
  • Sociétés de projet pour les financements sur projet (y compris les partenariats public-privé et les concessions)
Quel est le champ d’admissibilité

Le produit de rehaussement de crédit est conçu pour le financement sur projet dans le domaine des infrastructures. Les actifs du projet doivent être cloisonnés et les coûts et recettes y relatifs présentés séparément des comptes financiers du promoteur.

Les structures avec mise de fonds prennent la forme d’obligations et (ou) d’une tranche de prêt subordonnées et sont assorties d’un calendrier de remboursement défini et adapté au profil de remboursement de la dette de premier rang.

Les structures sans mise de fonds sont des garanties irrévocables et inconditionnelles ; elles fournissent un mécanisme de garantie à première demande sur une base renouvelable sous la forme d’une lettre de crédit ou d’un instrument équivalent.

La Banque analysera l’admissibilité du projet, sa viabilité économique et sociale, la procédure de passation de marchés et le contrat de concession (le cas échéant), les risques de crédit liés à la structure ainsi que les aspects financiers et juridiques de l’émission obligataire. Une infrastructure financière appropriée est nécessaire, prévoyant notamment l’intervention d’une agence de notation (pour le rehaussement de crédit d’obligations de projet), ainsi que des précédents juridiques et (ou) cadres législatifs appropriés. Montant maximal d’environ 200 millions d’EUR ou 20 % du montant nominal des obligations de premier rang ayant fait l’objet d’un rehaussement de crédit.

Obtenez des informations sur la tarification, la disponibilité géographique et d’autres conditions. Selon le cas, le projet pourrait également bénéficier d’un soutien au titre de nos mandats ou de ressources de tiers.

Options de financement
  • Rehaussement du crédit d’obligations de projet
  • Rehaussement du crédit de la dette de premier rang

Édifier un avenir vert

La BEI a aligné toutes ses activités de financement sur les principes et objectifs de l’accord de Paris ; cet engagement la place sur une trajectoire conduisant à un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

En savoir plus  

Comment obtenir un soutien ?

Pour en savoir plus sur les mécanismes de financement, l’activité, l’organisation et les objectifs de la BEI, contactez notre bureau d’information.

Contacter la BEI  

Cycle des projets

Un projet financé par la BEI passe généralement par sept grandes étapes : proposition, instruction, approbation, signature, décaissement, suivi/compte rendu et remboursement.
Pour en savoir plus, consultez le blog de la BEI  

Pour en savoir plus

Découvrez comment nos produits soutiennent l’économie, créent des emplois et promeuvent l’égalité.

  •
    11 septembre 2025

    Storing the Cyprus sun

    New battery and solar programme to help Cyprus make the most of its solar power potential

    Environment Health and life sciences Climate Development solutions Cyprus European Union Climate and environment Social infrastructure
  • 4 septembre 2025

    Quand boire un café débouche sur la production d’énergie

    Une initiative pionnière en Grèce se distingue comme la première communauté énergétique au monde à être dirigée par des femmes

    PME Climat Transformation énergétique Grèce Union européenne Climat et environnement Énergie
  • 21 août 2025

    Serbie : une planche de salut pour les voies navigables

    La Serbie s’engage pleinement à moderniser ses écluses et à améliorer des infrastructures clés de ses voies navigables

    Infrastructures Environnement Transports Climat Balkans occidentaux Roumanie Serbie Union européenne Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    Où vivrons-nous ? Le besoin urgent de logements abordables en Estonie

    La BEI aide l’Estonie à fournir des logements aux familles, aux travailleurs et aux autres groupes de la population.

    Aménagement urbain Entretiens Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Des logements abordables et durables Estonie Union européenne Climat et environnement Infrastructures sociales Des logements abordables et durables Énergie
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
Pour en savoir plus, consultez le blog de la BEI  