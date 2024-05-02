Ioannis Tsakiris, ancien vice-ministre grec, est nommé au Comité de direction de la Banque européenne d’investissement.

Le nouveau vice-président a aussi exercé des fonctions d’encadrement au Fonds européen d’investissement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a le plaisir d’annoncer la nomination de Ioannis Tsakiris à son Comité de direction. À la suite d’une décision des actionnaires de la BEI – les États membres de l’Union européenne –, Ioannis Tsakiris, originaire de Grèce, succède à Christian Kettel Thomsen, qui a quitté la Banque l’année dernière pour devenir gouverneur de la Banque centrale du Danemark. Le nouveau vice-président a débuté son mandat le 1er mai 2024.

Ingénieur de formation, Ioannis Tsakiris possède une vaste expérience au sein du Groupe BEI puisqu’il a travaillé pendant 15 ans au Fonds européen d’investissement (FEI), avant de devenir vice-ministre grec du développement et des investissements de 2019 à 2023. Il a occupé plusieurs postes au sein du FEI, dont celui de chef de la division Europe du Sud-Est et pays voisins de l’UE, et exercé dans des domaines allant du capital-investissement au développement stratégique. En sa qualité de vice-ministre grec, il a supervisé le déploiement des fonds structurels de l’UE ainsi que le programme d’investissement public pour la Grèce et a également contribué à la création de la Banque hellénique de développement, l’institution nationale de développement de la Grèce. Pendant cette période, il était en outre gouverneur suppléant de la BERD et du Groupe de la Banque mondiale, et membre du conseil d’administration de la Banque de commerce et de développement de la mer Noire.

« Ayant servi le Groupe BEI pendant la majeure partie de ma carrière, je suis très honoré de devenir membre de son Comité de direction », a déclaré Ioannis Tsakiris. « Nos opérations apportent des bénéfices tangibles aux citoyennes et aux citoyens de l’UE, en soutenant les entreprises au quotidien, en stimulant la compétitivité de nos économies et en facilitant les investissements clés. »

Nadia Calviño, présidente de la BEI, a souligné le savoir-faire interne et externe de Ioannis Tsakiris. « Ioannis Tsakiris connaît le fonctionnement du Groupe BEI et possède une expérience directe de la conception et du déploiement de nos instruments de financement », a-t-elle commenté. « Je suis heureuse d’accueillir un collègue qui apporte une telle somme d’expertise et d’expérience au sein de notre Comité de direction. »

Le Comité de direction est l’organe exécutif collégial et permanent de la BEI. Il compte neuf membres : un(e) président(e) et huit vice-président(e)s. Sous l’autorité de la présidente et sous le contrôle du Conseil d’administration, le Comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution. Ses membres sont nommés par le Conseil des gouverneurs, composé des ministres des finances de l’UE, sur proposition du Conseil d’administration.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique, dans le droit fil des objectifs de l’accord de Paris.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.