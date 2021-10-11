Gelsomina Vigliotti est la nouvelle vice-présidente italienne et la nouvelle membre du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement (BEI). Elle prend ses fonctions aujourd’hui et succède à Dario Scannapieco. Le Conseil des gouverneurs de la BEI a nommé Mme Vigliotti sur proposition du ministre italien des finances.

« Je suis très honorée d’être nommée vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, la plus grande institution financière multilatérale au monde, la banque de l’Union européenne et l’un des plus grands bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat. Grâce à l’ampleur des investissements qu’elle consacre à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion de la cohésion sociale en Europe et ailleurs dans le monde, la BEI apporte une contribution significative à la durabilité et son action a un fort impact sur la vie quotidienne des citoyens. Je me réjouis de rejoindre son Comité de direction et de concourir à cette mission », a déclaré Mme Vigliotti à l’occasion de sa nomination à la BEI. « La pandémie a révélé d’énormes déficits d’investissement dans les infrastructures et la transformation numérique, qui se sont accumulés ces dernières décennies. En mobilisant des investissements du secteur privé et du secteur public, la BEI intervient en première ligne pour remédier à ces défaillances du marché et soutenir des projets innovants qui sont économiquement viables et qui visent à améliorer le monde dans lequel nous vivons. »

Avant d’être nommée vice-présidente de la BEI, Gelsomina Vigliotti était directrice générale des relations financières internationales au sein du département du Trésor italien, responsable de la coordination des activités en rapport avec le système financier, monétaire et économique international et les institutions multilatérales de développement. À ce poste, elle a été Deputy Deputy pour le G7 et le G20, responsable de la préparation et de la gestion de la présidence italienne du G7 en 2017 et du G20 en 2021 pour le volet financier. Elle a en outre été vice-gouverneure pour l’Italie auprès des principales banques multilatérales de développement, et membre du Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement et de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

Durant sa longue carrière au sein du département du Trésor italien, Mme Vigliotti a exercé plusieurs fonctions en lien avec la politique économique nationale et internationale. Entre 2012 et 2015, elle a dirigé le service chargé des questions ayant trait à l’Union européenne et à la zone euro au sein du département du Trésor italien. Elle a aussi été membre suppléante du Comité économique et financier et administratrice suppléante du Mécanisme européen de stabilité.

Gelsomina Vigliotti est diplômée en sciences politiques de l’Université LUISS de Rome et d’un Master of Science in Economics de l’Université de York. Elle a suivi des études de troisième cycle à l’Université La Sapienza à Rome et à la London School of Economics and Political Science à Londres.

Composé d’un président et de huit vice-présidents, le Comité de direction est l’organe exécutif collégial permanent de la BEI. Les membres du Comité de direction sont nommés par le Conseil des gouverneurs, composé des ministres de l’économie et des finances des 27 États membres de l’Union européenne.

Sous l’autorité de Werner Hoyer, président de la BEI, le Comité de direction supervise collectivement la gestion courante de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution, notamment en ce qui concerne les opérations d’emprunt et de prêt.

La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2020, le Groupe BEI a fourni 23 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.