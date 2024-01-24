L’ancien chef de la représentation permanente des Pays-Bas à Bruxelles rejoint le Comité de direction de la Banque européenne d’investissement.

Robert de Groot prendra ses fonctions de vice-président le 1er février, succédant ainsi au Belge Kris Peeters

La Banque européenne d’investissement (BEI) a le plaisir d’annoncer la nomination de Robert de Groot à son Comité de direction, à la suite d’une décision de ses actionnaires, les États membres de l’UE. Désigné par les Pays-Bas, il succédera à l’actuel vice-président, Kris Peeters, le 1er février 2024.

Robert de Groot rejoint la BEI à l’issue d’une carrière remarquable au ministère néerlandais des affaires étrangères, au cours de laquelle il a occupé divers postes depuis 1988. Entre 1998 et 2002, il a été conseiller pour les affaires européennes auprès du Premier ministre néerlandais, Wim Kok. Il a été directeur général de la coopération européenne au ministère des affaires étrangères avant de devenir en 2017 représentant permanent des Pays-Bas auprès de l’Union européenne. Économiste de formation, il est titulaire d’un master de l’université Érasme de Rotterdam.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, s’est félicitée de cette nomination : « En sa qualité de diplomate chevronné, doté d’une connaissance approfondie des affaires européennes, Robert de Groot renforcera encore l’équipe dirigeante de la BEI. Alors que nous traçons l’avenir de la Banque pour les prochaines années, le dialogue avec nos actionnaires et nos parties prenantes au sein des institutions de l’UE fait partie de nos priorités. Je suis ravie d’accueillir un collègue disposant de vastes compétences dans ce domaine. »

Robert de Groot : « Qu’il s’agisse de soutenir l’innovation, de stimuler la compétitivité ou encore de financer une transition juste vers la neutralité climatique, les financements de la BEI peuvent diriger les investissements vers les besoins les plus pressants. Je me réjouis de pouvoir collaborer avec la présidente Calviño et les autres membres du Comité de direction afin de contribuer à orienter les activités de la Banque dans l’intérêt des entreprises et des particuliers, de l’économie européenne et de nos partenaires dans le monde. »

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle travaille en étroite coopération avec les autres institutions de l’UE pour faire progresser les priorités stratégiques communes, notamment en matière de compétitivité, d’innovation, de croissance équitable, ainsi que de transition juste et rapide vers la neutralité climatique.