Vice-présidente au Parlement européen, Nicola Beer a été nommée au Comité de direction de la Banque européenne d’investissement, qui est la banque de l’UE.

Sa nomination coïncide avec la fin du mandat du président de la BEI, Werner Hoyer, auquel succédera l’Espagnole Nadia Calviño.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a le plaisir d’annoncer la nomination de Nicola Beer à son Comité de direction. Nicola Beer est la première femme vice-présidente originaire d’Allemagne dans l’histoire de la BEI. Sa nomination au Comité de direction fait suite à sa désignation par l’Allemagne et à une décision des actionnaires de la Banque – les États membres de l’UE.

Nicola Beer était jusqu’à présent vice-présidente au Parlement européen pour le groupe libéral Renew Europe. En tant que membre du Parlement européen, elle a travaillé notamment au sein des commissions parlementaires des affaires économiques et monétaires, des affaires étrangères et de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. Elle a été rapporteure pour le règlement sur les matières premières critiques, qui a été adopté par le Parlement européen le 12 décembre 2023. En 2021/2022, elle a fait partie de la délégation du Parlement à la conférence sur l’avenir de l’Europe.

Employée de banque et avocate, elle a rejoint le parti libéral allemand FDP en 1991 et commencé sa carrière politique dans le Land allemand de Hesse, comme secrétaire d’État aux affaires européennes puis, de 2012 à 2014, comme ministre d’État à l’éducation et à la culture. En 2017, elle est entrée au Bundestag. De 2013 à 2019, elle était également secrétaire générale du parti libéral FDP.

Durant le mandat de Werner Hoyer à la présidence de la BEI, lequel prend fin le 31 décembre 2023, aucun autre Allemand ne siégeait parmi les huit vice-présidents au Comité de direction de la Banque. Le 1er janvier 2024, l’ancienne ministre espagnole de l’économie, Nadia Calviño, succédera à Werner Hoyer.

Werner Hoyer, président de la BEI, a salué la nomination de la nouvelle vice-présidente : « Cela fait de nombreuses années que je connais Nicola Beer, fervente européenne, et je me réjouis de sa nomination au Comité de direction de la BEI pour aider la banque de l’UE à renforcer son impact au service des citoyens et de l’économie de l’UE dans les années à venir. »

« C’est un honneur pour moi d’être nommée vice-présidente de la Banque européenne d’investissement. La banque de l’UE est la plus grande institution financière multilatérale au monde et l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat », a déclaré Nicola Beer. « Les financements de la BEI sont un outil essentiel pour stimuler la compétitivité de l’économie européenne, promouvoir l’innovation et établir des partenariats dans le monde entier. La BEI contribue ainsi de manière significative à la souveraineté stratégique de l’Europe. Je suis ravie de faire partie de son Comité de direction pour participer à son succès. »

Informations générales

Le Comité de direction est l’organe exécutif collégial et permanent de la BEI. Il compte neuf membres : un(e) président(e) et huit vice-président(e)s. Sous l’autorité de la/du président(e) et sous le contrôle du Conseil d’administration, le Comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution. Ses membres sont nommés par le Conseil des gouverneurs, composé des ministres des finances de l’UE, sur proposition du Conseil d’administration.

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Il finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale, de compétitivité, d’innovation et de transition juste vers la neutralité climatique.

En réponse à la guerre en Ukraine, la BEI a porté ses volumes de financement à l’appui de l’énergie propre à un niveau record, soutenant les investissements essentiels nécessaires pour aider l’Europe à se libérer de sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles. La banque de l’UE a également augmenté ses financements en faveur des projets ayant trait à la sécurité, à des niveaux sans précédent.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de la décennie actuelle. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

Le Groupe BEI est le porte-drapeau européen de l’innovation. Le FEI soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Il conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) à l’appui des objectifs de l’UE et met à profit les outils de financement de cette dernière, tels que le programme InvestEU, pour promouvoir l’esprit d’entreprise, la croissance, l’innovation, la recherche-développement, la transition numérique et l’emploi. En début d’année, il a lancé l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds ambitieux qui vise à s’assurer que les pionniers technologiques nés en Europe y restent.

Les opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE sont menées par BEI Monde. En tant que partenaire clé de l’initiative Global Gateway de l’UE, la BEI entend soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2028, soit un tiers de l’objectif de la stratégie. Grâce à ses bureaux dans le monde entier, BEI Monde est proche des populations, des entreprises et des institutions locales et promeut des partenariats solides entre l’Équipe Europe et les institutions de financement du développement.

Pour de plus amples informations sur le rôle et les activités du Groupe BEI, cliquez ici.