Nadia Calviño a succédé à Werner Hoyer aux commandes de la Banque européenne d’investissement le 1er janvier. Elle est la première femme à accéder à la présidence de la banque de l’UE. Avant elle, sept présidents ont dirigé l’institution. Elle est aussi la première personne de nationalité espagnole à la tête de la Banque.

La présidente Calviño était auparavant première vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de l’économie, du commerce et des entreprises. Dans le passé, Nadia Calviño a également occupé plusieurs postes à la Commission européenne. Elle y a été directrice générale adjointe en charge des services financiers, directrice générale adjointe à la concurrence, puis directrice générale du budget. Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé au ministère espagnol de l’économie, où elle s’est plus particulièrement occupée du commerce extérieur, de la politique économique et du droit de la concurrence.

Nadia Calviño succède à Werner Hoyer, président de la Banque depuis 2012. Werner Hoyer a donné une plus grande visibilité sur la scène publique à l’institution, qui s’est transformée en banque européenne du climat sous son mandat.

Économiste de formation, Nadia Calviño est diplômée de l’Université Complutense de Madrid. Elle est également titulaire d’un diplôme de droit de l’Université nationale espagnole d’enseignement à distance.

