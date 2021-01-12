Au sein du Comité de direction de la BEI, le vice-président Peeters représentera les pays du Benelux.

Kris Peeters sera responsable de la mobilité, de la sécurité et de la défense ainsi que des opérations dans les pays de l’ANASE.

Kris Peeters a été nommé vice-président et membre du Comité de direction de la Banque européenne d’investissement (BEI). Il prend ses fonctions ce jour et représentera le Benelux au sein du Comité de direction de la BEI.

De nationalité belge, M. Peeters a été nommé par le Conseil des gouverneurs de la BEI sur proposition du gouvernement du Royaume de Belgique et en accord avec les autres pays du groupe auquel celui-ci appartient, à savoir le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.

Commentant son arrivée à la BEI, Kris Peeters a déclaré : « Je suis très honoré de rejoindre la Banque européenne d’investissement, en particulier à un moment où la Banque de l’UE intensifie ses efforts afin d’atténuer les effets des changements climatiques. De toute évidence, cet engagement s’inscrit dans la durée et je me réjouis de faire bouger les lignes en collaboration avec l’équipe dirigeante de la banque du climat de l’UE. Ce faisant, j’accorderai une attention particulière à la mobilité, domaine dans lequel des changements importants et novateurs nous attendent, tout en suivant de près la sécurité et la défense, ainsi que les opérations dans les pays de l’ANASE. En outre, je suis heureux de pouvoir contribuer aux efforts de redressement de la Banque concernant l'impact économique de la pandémie COVID-19. »

Jusqu’à sa nomination au poste de vice-président et depuis 2019, M. Peeters était député du Parlement européen. M. Peeters a une longue carrière politique, qu’il a entamée en 2004 lorsqu’il est devenu ministre flamand des travaux publics, de l’énergie, de l’environnement et de la nature. Il a ensuite été ministre-président flamand de 2007 à 2014, puis vice-premier ministre et ministre de l’économie et de l’emploi du gouvernement fédéral belge du premier ministre Charles Michel (2014-2019). Avant d’entrer en politique, M. Peeters a occupé des postes de premier plan au sein d’UNIZO, l’Union des entrepreneurs indépendants et des PME (1991-2004). M. Peeters a étudié la philosophie et le droit à l’Université d’Anvers et a obtenu un diplôme en fiscalité et en comptabilité à la Vlerick Business School de Gand.

Composé d’un président et de huit vice-présidents, le Comité de direction est l’organe exécutif collégial permanent de la BEI. Les membres du Comité de direction sont nommés par le Conseil des gouverneurs, composé des ministres de l’économie et des finances des 27 États membres de l’Union européenne.

Sous l’autorité de Werner Hoyer, président de la BEI, le Comité de direction supervise collectivement la gestion courante de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, dont il assure ensuite l’exécution, notamment en ce qui concerne les opérations d’emprunt et de prêt.