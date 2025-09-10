Marek Mora nommé vice-président de la Banque européenne d’investissement

EIB

Marek Mora, vice-ministre tchèque des finances, rejoindra le Comité de direction de la BEI le 20 octobre prochain.

Le vice-président Mora succède à Kyriacos Kakouris, de nationalité chypriote.

Marek Mora, vice-ministre tchèque des finances, prendra ses fonctions de vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) le 20 octobre prochain. Il succède à Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI de nationalité chypriote, et devient membre du Comité de direction de la Banque.

Le Conseil des gouverneurs de la BEI, composé des ministres des finances des 27 pays de l’Union européenne, a nommé Marek Mora sur désignation du gouvernement tchèque. Marek Mora est vice-ministre tchèque des finances depuis avril 2023. Auparavant, il a occupé un poste de vice-gouverneur de la Banque nationale tchèque pendant plus de quatre ans. Il a également exercé des fonctions de direction au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, à la tête du cabinet du secrétaire général puis de la direction Budget, politiques fiscale et régionale. Il est le premier ressortissant tchèque à occuper le poste de vice-président de la BEI depuis 2007.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Grâce à sa vaste expérience en matière de gestion et d’élaboration de politiques dans le domaine financier à l’échelle nationale et européenne, Marek Mora renforcera notre capacité à stimuler l’investissement à impact et à promouvoir la résilience économique dans l’ensemble de l’UE. »

Marek Mora : « Je me réjouis de contribuer à la mission de la BEI consistant à favoriser le développement durable et la cohésion économique. La Banque joue un rôle central dans le façonnement du paysage européen de l’investissement. À cet égard, l’intégrer est un privilège. »

Le dernier vice-président de la BEI originaire de Tchéquie était Ivan Pilip, qui a exercé cette fonction de 2004 à 2007.

Le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), intervient en Tchéquie depuis 1992 et a mis à disposition près de 30 milliards d’euros de financements pour des investissements publics et privés dans l’ensemble du pays. Ils ont notamment bénéficié aux énergies vertes, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux grandes infrastructures de transport telles que les chemins de fer.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.