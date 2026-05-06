Chiffres clés des états financiers statutaires du Groupe BEI

|Activité en 2025
|en millions d'EUR
|Projets approuvés
|103 334
|Union européenne
|91 711
|Pays partenaires
|11 623
|Signatures
|86 037
|Union européenne
|76 659
|Pays partenaires
|9 378
|Décaissements
|59 338
|Union européenne
|52 936
|Pays partenaires
|6 402
|Situation au 31 décembre 2025
|en millions d'EUR
|En cours
|Prêts versés
|459 176
|Prêts à verser
|136 219
|Dette représentée par des titres
|431 703
|Fonds propres
|86 326
|Total du bilan
|550 838
|Résultat net de l'exercice
|2 725
|Capital souscrit
|248 796
|dont capital appelé
|22 191
|Activité en 2023
|en millions d'EUR
|Signatures
|30 501
|Opérations de prise de participation
|5 639,7
|Opérations de garantie (*)
|9 114,3
|Opérations de microfinance
|154,8
|Situation au 31 décembre 2023
|en millions d'EUR
|Portefeuille
|91 685,4
|Actifs gérés en capital-investissement
|31 417,1
|Encours de garantie (*)
|59 219,3
|Microfinance
|1 049
|Situation au 31 décembre 2023
|en millions d'EUR
|Total du bilan
|6 553,9
|Résultat net de l'exercice
|233,7
|Capital souscrit
|7 370
|dont appelé
|1 474
(*) responsabilité maximum
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