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Chiffres clés des états financiers statutaires du Groupe BEI

Banque européenne d’investissement Fonds européen d’investissement
Activité en 2025 en millions d'EUR
Projets approuvés 103 334
Union européenne 91 711
Pays partenaires 11 623
   
Signatures 86 037
Union européenne 76 659
Pays partenaires 9 378
   
Décaissements 59 338
Union européenne 52 936
Pays partenaires 6 402
   

 

Situation au 31 décembre 2025  en millions d'EUR
En cours  
Prêts versés 459 176
Prêts à verser 136 219
Dette représentée par des titres 431 703
   
Fonds propres 86 326
Total du bilan 550 838
Résultat net de l'exercice 2 725
Capital souscrit 248 796
dont capital appelé 22 191
Activité en 2023 en millions d'EUR
Signatures 30 501
Opérations de prise de participation 5 639,7
Opérations de garantie (*) 9 114,3
Opérations de microfinance 154,8

 

Situation au 31 décembre 2023 en millions d'EUR
Portefeuille 91 685,4
Actifs gérés en capital-investissement 31 417,1
Encours de garantie (*) 59 219,3
Microfinance 1 049

 

Situation au 31 décembre 2023 en millions d'EUR
Total du bilan 6 553,9
Résultat net de l'exercice 233,7
Capital souscrit 7 370
dont appelé 1 474

(*) responsabilité maximum

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