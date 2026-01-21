Fonds de fonds Lituanie

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les ministères lituaniens des finances et de l’environnement collaborent pour favoriser l’efficacité énergétique dans le pays.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et les ministères des finances et de l’environnement ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 250 millions d’EUR de fonds de l’UE et de fonds nationaux au titre du programme régional.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Investir à l’appui de l’efficacité énergétique
Les instruments financiers appuient les investissements en matière d’efficacité énergétique dans les immeubles d’habitation privés, qui représentent environ 66 % des logements en Lituanie. Construits avant 1993, ces appartements suivent des normes peu élevées en matière d’efficacité énergétique par rapport aux logements modernes. Le renforcement de la performance énergétique de ces bâtiments entraîne une augmentation de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement en Lituanie, ainsi qu’une amélioration du niveau de vie des résidents.
Quel est le champ d’admissibilité ?
Les instruments financiers peuvent servir à financer un large éventail de rénovations favorisant l’efficacité énergétique des immeubles d’habitation :
- l’isolation thermique des murs de façade, y compris l’élimination de tout défaut dans les structures murales et les murs de fondation extérieurs ;
- la modernisation des vitrages de balcons et de loggias et le renforcement de leurs structures actuelle ou l’installation de nouvelles structures ;
- le remplacement des portes et fenêtres du hall d’entrée dans tous les appartements par des portes présentant une meilleure résistance thermique ;
- l’isolation des plafonds de sous-sols ;
- le renouvellement des ascenseurs ;
- la rénovation d’autres systèmes techniques d’usage courant ;
- d’autres mesures directement liées aux travaux réalisés, notamment l’introduction et l’installation de technologies en rapport avec les énergies renouvelables dans les bâtiments et la réparation ordinaire des escaliers dans les espaces communs.
Pour pouvoir bénéficier d’un soutien, le projet de rénovation doit permettre, à l’issue des travaux, d’attribuer la classification « C » au bâtiment en matière de performance énergétique.
Plus de 80 % du coût du projet doivent être consacrés à des mesures favorisant l’efficacité énergétique telles que celles énumérées ci-dessus.
Pour les bâtiments relevant du patrimoine culturel, une dérogation spécifique permet de réduire les exigences en matière d’efficacité énergétique (au moins 25 % d’économies d’énergie).
Qui peut demander à en bénéficier ?
Un financement peut être accordé à :
- des résidents d’immeubles d’habitation privés ;
- des administrateurs d’immeubles agissant au profit ou pour le compte de propriétaires d’appartements individuels en tant que bénéficiaires finals (par exemple, une association constituée par des propriétaires d’appartements, une entité désignée par la municipalité ou une personne habilitée en vertu d’un accord de coentreprise de propriétaires d’appartements).
À qui s’adresser ?
Cliquez sur le logo pour plus d’informations:
Sélection d’articles
De nouvelles pompes à chaleur à Alytus
Lors des travaux de rénovation, les propriétaires des appartements ont installé des pompes à chaleur.
Dans cet immeuble, le système de chauffage et de ventilation utilise trois sources d’énergie : le soleil, des pompes à chaleur et l’énergie naturelle du sol. Cela a permis de créer un système unique de circulation d’air, qui refroidit le bâtiment grâce à l’énergie du sol.
Chauffage solaire à Panevėžys
Premier immeuble d’appartements en Lituanie doté d’un système de chauffage solaire, ce bâtiment est isolé grâce à un dispositif thermique extérieur.
L’association des immeubles d’habitation collectifs, qui a été la première à lancer un nouveau programme de modernisation d’appartements dans le cadre du programme Jessica en 2010, a achevé le projet au début de 2012. Ce programme a permis la remise en état de deux immeubles construits en 1958, dont la demande d’énergie thermique et les coûts pour les résidents étaient extrêmement élevés. Le projet est devenu un exemple de rénovation moderne en Lituanie. Il est considéré comme l’un des projets les plus réussis des pays baltes et d’Europe.
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Les instruments financiers issus des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettent à l’Union européenne d’investir dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne saine et durable.
Le Fonds européen de développement régional est l’un des cinq Fonds ESI disponibles. Il a pour objectif de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions.