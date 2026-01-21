Fonds de participation en Lituanie 2021-2027

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les ministères lituaniens des finances et de l’environnement collaborent pour favoriser l’efficacité énergétique dans le pays.

Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion, la BEI et les ministères des finances et de l’environnement ont créé un fonds de participation pour la période de programmation 2021-2027. La BEI gère 100 millions d’euros de fonds de l’UE au titre du programme régional.

Ce fonds de participation est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.