Fonds de participation en Lituanie 2021-2027

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les ministères lituaniens des finances et de l’environnement collaborent pour favoriser l’efficacité énergétique dans le pays.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds de cohésion, la BEI et les ministères des finances et de l’environnement ont créé un fonds de participation pour la période de programmation 2021-2027. La BEI gère 100 millions d’euros de fonds de l’UE au titre du programme régional.
Ce fonds de participation est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. En savoir plus sur les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Investir dans l’efficacité énergétique
Les instruments financiers appuient les investissements en matière d’efficacité énergétique dans les immeubles d’habitation privés, qui représentent environ 66 % des logements en Lituanie. Les appartements construits avant 1993 suivent des normes peu élevées en matière d’efficacité énergétique par rapport aux logements modernes. Le renforcement de la performance énergétique de ces bâtiments entraîne une augmentation de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement en Lituanie, ainsi qu’une amélioration du niveau de vie des résidents.
Quels sont les investissements admissibles ?
Les instruments financiers peuvent financer un large éventail de rénovations favorisant l’efficacité énergétique des immeubles d’habitation, par exemple :
- l’isolation thermique des murs de façade, y compris l’élimination de tout défaut dans les structures murales et les murs de fondation extérieurs ;
- la modernisation des vitrages de balcons et de loggias et le renforcement de leurs structures actuelles ou l’installation de nouvelles structures ;
- le remplacement des portes et fenêtres du hall d’entrée dans tous les appartements par des portes présentant une meilleure résistance thermique ;
- l’isolation des plafonds de sous-sols ;
- le renouvellement des ascenseurs ;
- la rénovation d’autres systèmes techniques d’usage courant ;
- d’autres mesures directement liées aux travaux réalisés, telles que l’introduction et l’installation de technologies en rapport avec les énergies renouvelables dans les bâtiments et la réparation ordinaire des escaliers dans les espaces communs.
Pour pouvoir bénéficier d’un soutien, le projet de rénovation doit permettre :
- d’attribuer au bâtiment, à l’issue des travaux, au moins la classe « B » en matière de performance énergétique, et
- de réduire les coûts calculés de l’énergie thermique d’au moins 40 % par rapport à leur niveau avant la mise en œuvre du projet.
Les immeubles d’habitation pour lesquels il n’existe pas d’exigences minimales obligatoires en matière d’efficacité énergétique sont assortis d’une dérogation spécifique autorisant des exigences moindres, à savoir la réalisation d’au moins 25 % d’économies d’énergie.
Qui peut solliciter un financement ?
Un financement peut être accordé à :
- des résidents d’immeubles d’habitation privés ;
- des administrateurs d’immeubles agissant au profit ou pour le compte de propriétaires d’appartements individuels en tant que bénéficiaires finals (par exemple, une association constituée par des propriétaires d’appartements, une entité désignée par la municipalité ou une personne habilitée en vertu d’un accord de coentreprise de propriétaires d’appartements).
À qui s’adresser ?
La sélection des intermédiaires financiers est en cours.
À propos du Fonds européen de développement régional
Le Fonds européen de développement régional vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union européenne.
Il a pour objectif de corriger les déséquilibres entre les régions en favorisant les investissements dans une Europe plus intelligente, plus écologique, plus connectée, plus sociale et plus proche de ses citoyens et citoyennes.
À propos du Fonds de cohésion
Le Fonds de cohésion soutient les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE-27 afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE.
Le Fonds de cohésion appuie les investissements dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens de transport.