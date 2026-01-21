Fonds de fonds Agri Andalucia - Espagne

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Junta de Andalucía ont uni leurs forces pour soutenir et promouvoir le développement du secteur agricole andalou. La banque de l’UE gère, pour le compte de la Junta de Andalucía, un fonds de garantie d’un montant maximal de 23 millions d’euros, dans le but de fournir un financement pouvant atteindre 100 millions d’euros.
Ce fonds contribuera à maintenir et à créer des emplois dans des secteurs – l’agriculture et l’agroalimentaire – qui, à eux deux, représentent plus de 34 % des emplois en Andalousie, où plus de 30 % de la population vit en milieu rural.
Le fonds de fonds Agri Andalucía est cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural et la Junta de Andalucía.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée.
Investir dans l’agriculture et l’agroalimentaire
La BEI émet des garanties au profit des institutions financières pour couvrir partiellement le risque de crédit au niveau du portefeuille des prêts nouvellement accordés à des projets mis en œuvre dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire et relevant des portefeuilles garantis. Cette couverture permettra d’améliorer l’accès au financement ainsi que les conditions financières assorties aux projets.
Quels sont les investissements admissibles ?
Les objectifs du fonds de fonds Agri Andalucia sont les suivants :
- investir dans les actifs corporels et incorporels d’exploitations agricoles afin de renforcer leur compétitivité en augmentant leur capacité de production, en modernisant les exploitations existantes et en améliorant la qualité des produits par l’innovation et le déploiement de nouvelles technologies ;
- investir dans des actifs corporels et incorporels pour la transformation et la commercialisation et (ou) la mise au point de produits agricoles, avec pour objectif général de renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires et leur position dans les chaînes de valeur par la transformation et la commercialisation de produits agricoles.
Les opérations soutenues par le fonds de fonds Agri Andalucia doivent financer un investissement situé dans la Communauté autonome d’Andalousie (Espagne). En cas d’opération finançant un investissement dont la localisation ne peut être déterminée sans ambiguïté, le bénéficiaire final doit avoir un établissement actif dans la Communauté autonome d’Andalousie.
Qui peut demander à en bénéficier ?
Les agriculteurs, les coopératives agricoles et les organisations de producteurs ainsi que les entreprises actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles. Le Fonds a pour objectif de soutenir les jeunes agriculteurs, les nouvelles entreprises et les petites exploitations qui dépendent de financements auprès de tiers, ainsi que les projets agricoles innovants et les activités de transformation.
À qui s’adresser ?
CaixaBank S.A a reçu une garantie du fonds de fonds Agri Andalucia pour la création d’un portefeuille de prêts visant l’agriculture et l’industrie agroalimentaire en Andalousie.
Cliquez sur le logo pour trouver une agence locale de la Caixa:
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Les instruments financiers issus des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettent à l’Union européenne d’investir dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne saine et durable.
Le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) est l’un des cinq Fonds ESI disponibles. Il a pour but d’aider les zones rurales de l’UE à relever les défis particuliers auxquels elles sont confrontées et poursuit, à cet effet, trois objectifs à long terme :
- renforcer la compétitivité de l’agriculture ;
- assurer la gestion durable des ressources naturelles et favoriser l’action pour le climat ;
- parvenir à un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris par la création et le maintien d’emplois.