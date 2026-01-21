Fonds de fonds StudioSì Student Support – Italie

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Italie collaborent pour soutenir les étudiants qui suivent des programmes de l’enseignement supérieur (cours universitaires et postuniversitaires) en Italie ou à l’étranger.
Dans le cadre du Fonds social européen (FSE), la BEI et le ministère italien de l’éducation, de l’université et de la recherche ont créé un fonds de fonds, appelé Fondo StudioSi, pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 100 millions d’EUR au titre du programme opérationnel national Recherche et innovation.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Un coup de pouce pour les étudiants en Italie
En couvrant les frais de scolarité et de subsistance, StudioSì favorise l’accès à l’enseignement supérieur et améliore les perspectives professionnelles, notamment pour les étudiants du sud de l’Italie. Une partie du financement peut également cibler les étudiants qui désirent étudier dans les universités du sud du pays.
Il est destiné aux étudiants qui suivent des cours en adéquation avec l’une des douze spécialisations décrites dans la Stratégie nationale de spécialisation intelligente, notamment l’agroalimentaire, le design, l’énergie et la mobilité durable.
Quel est le champ d’admissibilité ?
- Les filières d’enseignement supérieur post-premier cycle : diplômes à cycle unique, diplômes de deuxième cycle, masters de premier et deuxième cycle et enseignement de spécialisation (sans bourse d’études ou rémunération) reconnus par le ministère italien de l’éducation, de l’université et de la recherche.
- Les dépenses admissibles comprennent les frais de scolarité (annuels) et les coûts liés aux études (par exemple les frais de subsistance).
- Qualification à obtenir avant le 31 décembre 2025 – une preuve adéquate de la réalisation d’objectifs académiques intermédiaires est requise.
Qui peut demander à en bénéficier ?
- Les étudiants vivant dans les huit régions du sud de l’Italie (Abruzzes, Calabre, Campanie, Basilicate, Molise, Pouilles, Sardaigne et Sicile) qui fréquentent, sont préinscrits ou sont acceptés dans des programmes d’enseignement supérieur en Italie ou à l’étranger.
- Les étudiants qui ne vivent pas dans les régions mentionnées ci-dessus et qui fréquentent, sont préinscrits ou sont admis dans des programmes d’enseignement supérieur dans les universités des régions d’Italie susmentionnées.
Produits financiers
Un prêt d’un montant de 50 000 EUR au maximum est disponible, sans intérêt et sans obligation de garantie personnelle ou de tiers. En plus des frais de scolarité, le financement peut également couvrir les frais liés aux études.
À qui s’adresser ?
Cliquez sur les logos pour plus d’informations :
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Les instruments financiers issus des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettent à l’Union européenne d’investir dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne saine et durable.
Le Fonds social européen est l’un des cinq Fonds ESI disponibles. Il s’agit du principal instrument de l’Europe pour soutenir l’emploi, favoriser l’accès à de meilleurs postes et garantir des possibilités d’emploi plus équitables pour tous les citoyens de l’UE.