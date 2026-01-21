Fonds de fonds Recherche et innovation

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Italie collaborent à l’appui d’investissements dans la recherche et l’innovation effectués dans le sud du pays.

Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et le ministère italien de l’éducation, de l’université et de la recherche ont créé un fonds de fonds, appelé Fondo di Fondi Ricerca e Innovazione, pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 270 millions d’EUR au titre du programme opérationnel national Recherche et innovation.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.