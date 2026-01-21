Fonds de fonds Emergency – Sicile

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la région de Sicile (Regione Siciliana) en Italie collaborent pour soutenir et promouvoir la reprise économique de la région au lendemain de la pandémie de COVID-19.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et Regione Siciliana ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020, complété par des fonds régionaux. La BEI gère 50 millions d’EUR pour le compte de la région.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée.
Ce fonds fait partie d’une plateforme multirégionale conçue par la BEI pour mettre en place des instruments financiers similaires dans d’autres régions italiennes.
Soutien aux entreprises en Sicile
Cet instrument financier permet d’accorder des financements aux petites et moyennes entreprises situées en Sicile qui ont été particulièrement touchées par la crise (en mettant l’accent sur le tourisme).
Prêts disponibles
Le prêt sera assorti d’un taux d’intérêt minimal selon la méthode visée dans la communication de la Commission 2008/C 14/02 ou d’un taux zéro bonifié conformément aux conditions et à la durée de validité énoncées dans l’« Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » (2020/C 91 I/01), tel que prorogé et modifié.
Les prêts présentent les caractéristiques suivantes :
- montant : de 500 000 EUR à 5 000 000 EUR
- taux d’intérêt :
- pendant la période de validité de l’Encadrement temporaire : les prêts d’un montant inférieur ou égal à 2 300 000 EUR ne porteront pas d’intérêts ; les prêts d’un montant supérieur à 2 300 000 EUR et inférieur ou égal à 5 000 000 EUR seront sans intérêts jusqu’à 2 300 000 EUR puis assortis des taux du marché pour le montant restant, conformément à la communication de la Commission 2008/C 14/02
- après expiration de la période de validité de l’Encadrement temporaire : les prêts sont assortis des taux du marché conformément à la communication de la Commission 2008/C 14/02
- garanties : lors de sa demande, le demandeur indique les garanties qu’il a l’intention d’offrir. L’intermédiaire financier se réserve le droit de demander toute garantie supplémentaire
- durée : les prêts sont accordés à court, moyen ou long terme, pour une durée maximale de 20 ans pour les investissements et de 15 ans pour les fonds de roulement, y compris une période de pré-amortissement n’excédant pas 24 mois.
- fréquence des échéances de remboursement : trimestrielle
Quels sont les investissements admissibles ?
Les objectifs du Fonds de fonds Emergency – Sicile sont les suivants :
- Les investissements qui soutiennent et renforcent les activités en réponse à la pandémie de COVID-19, ou qui font partie de secteurs stratégiques pour l’économie régionale (le tourisme, par exemple).
- Les besoins en fonds de roulement afin de soutenir les coûts de fonctionnement des bénéficiaires finals admissibles et d’améliorer leur résilience face à la crise sanitaire.
Qui peut solliciter un prêt ?
Les petites et moyennes entreprises ayant démarré leur activité avant le 31 décembre 2019 et qui ne connaissaient pas de difficultés financières à cette date. Les entreprises doivent avoir leur siège social ou opérationnel en Sicile.
À qui s’adresser ?
Cliquez sur le logo pour plus d’informations:
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Les instruments financiers issus des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettent à l’Union européenne d’investir dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne saine et durable.
Le Fonds européen de développement régional est l’un des cinq Fonds ESI disponibles. Il a pour objectif de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions.