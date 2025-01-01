Fonds de fonds Recherche et innovation

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Italie collaborent à l’appui d’investissements dans la recherche et l’innovation effectués dans le sud du pays.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et le ministère italien de l’éducation, de l’université et de la recherche ont créé un fonds de fonds, appelé Fondo di Fondi Ricerca e Innovazione, pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 270 millions d’EUR au titre du programme opérationnel national Recherche et innovation.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Stimuler l’innovation et la recherche
Les instruments financiers peuvent soutenir des projets de recherche industrielle et d’innovation expérimentale dans le sud de l’Italie, en promouvant des technologies génériques essentielles dans l’un des douze domaines de spécialisation définis dans la stratégie nationale de spécialisation intelligente, notamment l’aérospatiale, l’énergie et la mobilité durable.
Quel est le champ d’admissibilité ?
- Les projets de recherche industrielle ou d’innovation expérimentale qui ne sont pas encore achevés et reposant sur des technologies génériques essentielles, avec un niveau de maturité technologique allant de deux à huit.
- Les projets relevant de l’un des domaines thématiques de la stratégie nationale de spécialisation intelligente : aérospatiale, agroalimentaire, croissance bleue, chimie verte, design, créativité et « made in Italy », énergie, usine intelligente, mobilité durable, santé, collectivités intelligentes, sûres et inclusives, technologies liées au cadre de vie, technologies visant le patrimoine culturel.
Qui peut demander à en bénéficier ?
- Les petites et moyennes entreprises
- Les entreprises de taille intermédiaire
- Les grandes entreprises
- Les établissements de recherche publics et privés
- Les universités
Les projets doivent être situés dans l’une des huit régions du sud de l’Italie ou bénéficier de leur appui (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Molise, Pouilles, Sardaigne et Sicile). Sous certaines conditions, les projets situés dans d’autres régions italiennes peuvent également bénéficier d’un soutien.
Procédure de sélection des projets
Tous les projets seront évalués et sélectionnés sur la base des critères suivants :
- la cohérence formelle/administrative du projet proposé, par exemple la situation géographique du projet, son apport dans les zones ciblées, l’exhaustivité du dossier ;
- la cohérence scientifique du projet, par exemple son niveau de maturité technologique, les technologies génériques essentielles mises en œuvre, sa qualité, son impact en matière d’innovation ;
- la cohérence avec le programme opérationnel national.
À qui s’adresser ?
Les intermédiaires financiers sélectionnés ci-dessous évaluent les besoins des bénéficiaires finals et décident du produit le plus approprié.
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Les instruments financiers issus des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettent à l’Union européenne d’investir dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne saine et durable.
Le Fonds européen de développement régional est l’un des cinq Fonds ESI disponibles. Il a pour objectif de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions.