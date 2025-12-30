Le mécanisme de capital-risque pour les pays voisins du Sud donne aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces pays un accès aux financements en fonds propres et par l’emprunt. L’objectif de ce mécanisme est de soutenir le développement du secteur privé, la croissance inclusive et la création d’emplois dans le secteur privé.
Mis en place par la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, ce mécanisme s’appuie sur la réussite du mandat pour les opérations sur capitaux à risques dans les pays de la FEMIP et de l’IEVP (2007-2013).
Les principales activités au titre du mécanisme sont les suivantes :
- investissements via des fonds de capital-investissement ;
- investissements et octroi de prêts en faveur d’institutions de microfinance et de sociétés d’investissement en microfinance ;
- fourniture d’une assistance technique aux intermédiaires financiers et aux bénéficiaires finals.
En savoir plus
En règle générale, la BEI structurera les opérations de capital-investissement via des engagements dans des fonds de capital-investissement qui, à leur tour, réaliseront des opérations assimilées à des prises de participation dans des PME.
La BEI pourra envisager des investissements directs dans des entreprises locales, principalement des institutions financières de second rang (parmi lesquelles des sociétés de crédit-bail, des compagnies d’assurances et d’autres entreprises actives dans le secteur des services financiers) ayant besoin de capitaux pour financer leur croissance mais qui, compte tenu de leur petite taille, n’ont qu’un accès limité au marché des capitaux ou aux investisseurs institutionnels.
Les opérations de microfinance auront vocation à favoriser les activités créant des emplois en encourageant et en améliorant l’accès au financement ; l’accent sera mis principalement sur les institutions de microfinance (IMF) dans les pays voisins du Sud.
Intermédiaires
Les intermédiaires sélectionnés desserviront en particulier les petites et très petites entreprises, ainsi que les particuliers à faible revenu ; parmi les intermédiaires figureront des organismes de microfinance (IMF) existants et nouvellement créés, des coopératives de crédit, des banques disposées à servir de petits clients et d’autres institutions financières, telles que des fonds et des sociétés d’investissement en microfinance.
La BEI accordera une attention particulière aux organisations non gouvernementales (ONG) qui deviennent des entités commerciales et aux institutions nouvelles ou existantes cherchant à développer leur portefeuille de microprêts. La BEI pourra également investir dans des sociétés d'investissement en microfinance à des fins de rétrocession à des prestataires de services de microfinance.
Instruments proposés
L’offre de la BEI :
- financements sous forme de prêts à long terme ;
- financements en fonds propres et quasi-fonds propres ;
- prêts subordonnés et garanties.
Ces instruments seront conçus au cas par cas, en fonction des exigences des intermédiaires sélectionnés et des caractéristiques du marché local concerné.
Le guichet d’assistance technique renforcera l’impact des opérations de capital-risque, en particulier via des programmes de renforcement des capacités. Le guichet d’assistance technique sera consacré au renforcement des capacités des intermédiaires financiers, principalement des institutions de microfinance et (ou) des bénéficiaires finals actuels ou potentiels.
En règle générale, c’est un prestataire sélectionné et suivi par la Banque qui se charge de la mise en œuvre de ces activités.
La guichet d’assistance technique couvre deux phases :
- la phase de démarrage, au cours de laquelle le prestataire de services se concentre sur le diagnostic et l’évaluation des besoins des intermédiaires financiers, puis
- la phase opérationnelle.
Les intermédiaires financiers seront :
- des fonds de capital-investissement (y compris des fonds de capital-risque) ;
- des institutions de microfinance ;
- des sociétés d’investissement en microfinance ;
- des banques et autres institutions financières.
D'autres instruments innovants pourront également être envisagés.
Complément d’information sur le soutien apporté au titre des instruments financiers (en anglais).
Le mécanisme de capital-risque pour les pays voisins du Sud couvre les pays suivants :
Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Jordanie, Liban, Syrie* et Palestine**.
*À la suite des sanctions prises par l’UE en novembre 2011, la BEI a suspendu tous les décaissements et les contrats de conseil technique relatifs aux projets en Syrie. Il en va de même pour le mécanisme de capital-risque.
** Cette dénomination ne saurait être interprétée comme la reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre de l’UE sur cette question.
Introduire une demande
La BEI examinera les propositions soumises par des intermédiaires financiers intéressés de manière continue, sur la base de son analyse et de son jugement professionnels.
En quoi consiste le panachage des ressources ?
Le panachage des ressources consiste à utiliser stratégiquement un montant limité de ressources issues d’aides non remboursables en vue de mobiliser des investissements supplémentaires en faveur de projets de développement. Les aides non remboursables sont souvent associées à des prêts, à des fonds propres, aux ressources des bénéficiaires ou à d’autres formes de financement, en vue d’atténuer les risques inhérents aux projets et de les rendre bancables. Le panachage permet aux partenaires de tirer le meilleur parti des ressources issues des aides non remboursables qui leur sont allouées et de renforcer leur impact global sur le développement.