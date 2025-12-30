Mécanisme de capital-risque pour les pays voisins du Sud

Les opérations de microfinance auront vocation à favoriser les activités créant des emplois en encourageant et en améliorant l’accès au financement ; l’accent sera mis principalement sur les institutions de microfinance (IMF) dans les pays voisins du Sud.

Intermédiaires

Les intermédiaires sélectionnés desserviront en particulier les petites et très petites entreprises, ainsi que les particuliers à faible revenu ; parmi les intermédiaires figureront des organismes de microfinance (IMF) existants et nouvellement créés, des coopératives de crédit, des banques disposées à servir de petits clients et d’autres institutions financières, telles que des fonds et des sociétés d’investissement en microfinance.

La BEI accordera une attention particulière aux organisations non gouvernementales (ONG) qui deviennent des entités commerciales et aux institutions nouvelles ou existantes cherchant à développer leur portefeuille de microprêts. La BEI pourra également investir dans des sociétés d'investissement en microfinance à des fins de rétrocession à des prestataires de services de microfinance.

Instruments proposés

L’offre de la BEI :

financements sous forme de prêts à long terme ;

financements en fonds propres et quasi-fonds propres ;

prêts subordonnés et garanties.

Ces instruments seront conçus au cas par cas, en fonction des exigences des intermédiaires sélectionnés et des caractéristiques du marché local concerné.