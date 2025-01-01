En quoi consiste l’Initiative pour l’accès des PME aux financements ?

L’Initiative pour l’accès des PME aux financements est un programme conjoint de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne, qui vise à améliorer l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que l’inclusion financière des segments mal desservis, comme les jeunes pousses ou les entreprises dirigées par des jeunes ou des femmes.

L’initiative contribue à renforcer le secteur privé local, à consolider la résilience économique et à soutenir l’emploi dans le voisinage méridional et oriental de l’Union européenne ainsi qu’en Afrique subsaharienne.

Elle est appuyée par le Fonds européen pour le développement durable (FEDD) au titre du Plan européen d’investissement extérieur.