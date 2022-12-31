Fonds de garantie européen

L’EGF a fourni des garanties de sorte que les banques nationales de promotion économique, les banques locales et d’autres intermédiaires financiers puissent libérer des capitaux et ainsi mettre plus de financements à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des grandes entreprises.

Le Fonds, doté d’une enveloppe de 24,4 milliards d’euros, a été créé en mai 2020 par le Groupe BEI sur la base de contributions de 22 États membres de l’UE. En mobilisant des financements supplémentaires auprès du secteur privé, il vise la génération de quelque 186 milliards d’euros en faveur de l’économie.

Les États membres de l’Union européenne participants ont apporté des garanties proportionnelles à leur part dans le capital du Groupe BEI. Le Comité des contributeurs du Fonds, composé de représentants de ces États membres, a approuvé les opérations bénéficiant de la garantie.

La période de signature des projets soutenus s’est achevée le 31 décembre 2022.