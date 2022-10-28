L’Afrique abrite quelques-unes des économies affichant la croissance la plus rapide au monde et une population jeune et en forte augmentation. Toutefois, de nombreux jeunes diplômés quittent leur pays d’origine ou n’y reviennent pas à la fin de leurs études et cette tendance bien ancrée constitue une menace de plus en plus grande pour le progrès social et économique sur le continent.

Boost Africa, une initiative conjointe de la Banque africaine de développement (BAfD) et de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’attaque à ce problème en créant des possibilités pour les jeunes femmes et les jeunes hommes en Afrique. Lancé en 2016, le programme a bénéficié, en 2020, du soutien financier de la Commission européenne et du Secrétariat de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) au titre du 11e Fonds européen de développement (FED).

L’existence de Boost Africa découle de la conviction que le soutien à l’esprit d’entreprise et à l’innovation conduit à un niveau de vie plus élevé et au progrès social en Afrique. Cette initiative soutient des solutions abordables pour les populations les plus pauvres, allant de l’accès à l’énergie et aux soins de santé jusqu’aux services financiers, en passant par l’éducation et la connectivité internet. En appuyant les start-up, elle contribue également à promouvoir la démocratisation de l’économie et à créer des possibilités pour toutes et tous.