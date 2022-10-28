L’Afrique abrite quelques-unes des économies affichant la croissance la plus rapide au monde et une population jeune et en forte augmentation. Toutefois, de nombreux jeunes diplômés quittent leur pays d’origine ou n’y reviennent pas à la fin de leurs études et cette tendance bien ancrée constitue une menace de plus en plus grande pour le progrès social et économique sur le continent.
Boost Africa, une initiative conjointe de la Banque africaine de développement (BAfD) et de la Banque européenne d’investissement (BEI), s’attaque à ce problème en créant des possibilités pour les jeunes femmes et les jeunes hommes en Afrique. Lancé en 2016, le programme a bénéficié, en 2020, du soutien financier de la Commission européenne et du Secrétariat de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) au titre du 11e Fonds européen de développement (FED).
L’existence de Boost Africa découle de la conviction que le soutien à l’esprit d’entreprise et à l’innovation conduit à un niveau de vie plus élevé et au progrès social en Afrique. Cette initiative soutient des solutions abordables pour les populations les plus pauvres, allant de l’accès à l’énergie et aux soins de santé jusqu’aux services financiers, en passant par l’éducation et la connectivité internet. En appuyant les start-up, elle contribue également à promouvoir la démocratisation de l’économie et à créer des possibilités pour toutes et tous.
Notre impact
Au 31 décembre 2023, nous avons investi 88 millions d’euros, soutenu 15 000 emplois et mobilisé près de 400 millions d’euros de nouveaux investissements. Boost Africa a donné les moyens aux entreprises africaines de devenir compétitives à l’échelle mondiale, en contribuant à :
stimuler l’esprit d’entreprise et l’innovation sur tout le continent
créer des emplois de qualité
mettre sur pied un écosystème entrepreneurial efficace en Afrique
combler les déficits de financement aux stades les plus précoces et les plus risqués de la création d’entreprises
développer les compétences et le savoir-faire des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses
Comment fonctionne Boost Africa
Le programme soutient les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses d’Afrique, en les encourageant à :
- créer des entreprises modernes, innovantes et dynamiques ;
- accroître la capacité de ces entreprises à être compétitives à l’échelle régionale et mondiale ;
- mobiliser des investissements tant nationaux qu’étrangers et diversifier le profil des investisseurs ;
- contribuer de manière non négligeable à la création d’emplois et à la croissance économique.
Les bénéficiaires finals privilégiés de Boost Africa sont les jeunes et les femmes. Le programme soutient également des secteurs dans lesquels les innovations numériques peuvent améliorer la qualité de vie des populations, plus particulièrement celle des ménages les plus modestes, en leur fournissant un accès à des produits et services abordables. Parmi ces secteurs figurent les technologies de l’information et de la communication (TIC), l’agro-industrie, les services financiers et l’inclusion financière, la santé, l’éducation et les énergies renouvelables.
Le programme comprend les trois grandes composantes ci-dessous.
Le programme d’investissement s’est concentré sur les fonds de capital-investissement pour favoriser la création de start-up et de PME innovantes et hautement évolutives.
Son objectif a été de soutenir les bâtisseurs de l’écosystème qui sont à même de créer des opportunités de premier ordre en matière de qualité, de créativité, d’impact et d’innovation.
La BEI a investi dans six fonds de capital-investissement au titre de Boost Africa :
- TLCom Tide Africa
- Partech Africa Venture Capital Fund
- Africinvest Venture Capital Growth Fund
- Janggo Capital Startup Fund
- Atlantica Venture Capital Fund
- Seedstars Africa Ventures I
Par cette approche intégrée, Boost Africa apporte des moyens financiers et contribue au développement des compétences et du savoir-faire, en aidant les gestionnaires de fonds et les entrepreneurs et entrepreneuses à surmonter efficacement les multiples obstacles qui jalonnent leur parcours lors de la constitution de nouveaux fonds et de nouvelles entreprises.
Le programme est entièrement déployé à ce jour.
Le Mécanisme d’assistance technique permet de renforcer les capacités et de diffuser les meilleures pratiques concernant :
- la propension à l’investissement des intermédiaires, en particulier des gestionnaires de fonds locaux novices, qui bénéficient d’un financement au titre de l’enveloppe Boost Africa, et
- la formation commerciale et technique des entreprises ou des entrepreneurs et entrepreneuses bénéficiaires.
Notre assistance technique peut soutenir les bénéficiaires dans l’un ou l’autre des domaines suivants : analyse de marché et croissance, informatique, acquisition de talents, évaluation des risques et conformité, montage juridique et fiscal, structuration des opérations, gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG), formation à la gestion des investissements, comptabilité et audit, leadership, communication et relations publiques.
Le laboratoire de l’entrepreneuriat (E-Lab) sert de catalyseur pour l’innovation, les connaissances et les partenariats en incubant et en testant de nouvelles idées prometteuses. Il est ouvert aux entités et personnes suivantes :
- organismes qui contribuent au développement de l’esprit d’entreprise et de l’innovation (incubateurs et accélérateurs, par exemple) ;
- gestionnaires de fonds et
- jeunes entrepreneurs et entrepreneuses.
L’E-Lab facilite le transfert de connaissances et l’établissement de liens à l’échelle internationale par la mise en place de partenariats avec des centres de recherche, des universités, des entreprises et des investisseurs au niveau local et international. Il a aussi pour objectif à renforcer les réseaux régionaux d’incubateurs, d’accélérateurs, d’investisseurs providentiels et d’autres fonds de soutien aux jeunes entreprises innovantes.
L’E-Lab est géré par la Banque africaine de développement.
Récits à la une
-
Quatre clés du capital-risque en Afrique
De grands gestionnaires de fonds de capital-risque en Afrique se sont réunis afin d’adapter le marché aux besoins du continent. Voici leurs quatre enseignements
-
Une transition verte
La banque de l’UE et d’autres grandes banques de développement stimulent les investissements dans le domaine du climat, tout en veillant à protéger les populations les plus vulnérables de la société. Voici comment.
-
Boost Africa : responsabiliser les jeunes entrepreneurs africains
Boost Africa, une initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement et de la Banque africaine de développement, cible les jeunes pousses et les entreprises à fort potentiel de croissance en Afrique et se concentre sur des secteurs dans lesquels les innovations peuvent améliorer la qualité de vie de la population. Boost Africa contribuera à créer de nouveaux emplois de qualité en Afrique, en particulier pour les jeunes et les femmes, grâce à des investissements innovants.
-
Capital-risque pour l’Afrique ou comment dynamiser le développement économique
L’Afrique se prépare à connaître une révolution technologique au cours des prochaines années. Boost Africa contribuera à cette révolution en encourageant l’apport de capital-risque pour soutenir les entreprises en phase de démarrage dans ce secteur à forte croissance.