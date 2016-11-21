Dans la banlieue de Nakura, au Kenya, Isahia Alilubun consulte son téléphone portable. « Nous avons reçu de l’argent par le biais d’un simple texto », dit-il. Pour cela, Isahia n’a pas eu besoin d'aller à la banque, ce qui aurait été tout une expédition – qui plus est sans garantie d’obtenir ce dont il avait besoin. Dans son exploitation, l’argent qu’il a reçu lui sert à accroître sa récolte de piments. Il pourra ainsi augmenter ses revenus. Isahia a obtenu le soutien financier dont il avait besoin grâce à FarmDrive, une initiative mise en place par Rita Kimani et Peris Bosire.

Rita et Peris se sont rencontrées à l’université de Nairobi. Informaticiennes et originaires d’un milieu agricole, elles se sont toutes les deux intéressées aux problèmes touchant leur communauté d’origine. C’est ainsi qu’est née FarmDrive.

Initiative hautement innovante, FarmDrive fournit une plateforme d'accès au crédit pour des agriculteurs installés dans des zones rurales reculées. « Les petits agriculteurs souffrent cruellement d’un manque d’accès aux services bancaires », dit Rita. « N’ayant pas d'antécédents de crédit et ne possédant pas de terres, ils n'ont pas de garanties à apporter. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’ils ne seraient pas de bons emprunteurs. Ce que nous avons fait, c’est mettre au point une solution pour recueillir des données qu’ils nous transmettent via un téléphone mobile. Nous traitons ces données afin que les institutions financières puissent ensuite les utiliser pour prendre leurs décisions de prêt. »

Tandis qu’Isahia Alilubun peut accroître ses récoltes grâce aux financements obtenus via les moyens technologiques, FarmDrive obtient des financements de la part d’Africa Technology Ventures, qui fait partie de la poignée de fonds qui financent des jeunes pousses innovantes en Afrique. Pour Eline Blaauboer, directrice générale du fonds : « FarmDrive est vraiment sortie du lot. Rita et Peris, grâce à leur connaissance du milieu agricole et à leurs compétences informatiques, ont pu créer des technologies plus avancées que celles d'autres entreprises que nous avons vues. »

Capital-risque pour l’Afrique : des fonds qui se comptent sur les deux mains

À l’instar d’Africa Technology Ventures, Tide Africa Fund, un fonds créé par TLCom, s’intéresse aux jeunes pousses technologiques en Afrique et y investit à un stade précoce. Le fonds lui-même est le résultat de plusieurs années de recherche sur les ressorts technologiques dont dispose l’Afrique. « L’idée est d’utiliser des technologies existantes pour fournir un service », affirme Andreata Muforo, directrice des investissements chez TLCom. « La pénétration de l’Internet et de la téléphonie mobile en Afrique est élevée et beaucoup de personnes ont un petit ordinateur dans leur poche. C’est cela qui intéresse les entreprises de technologie. »

Andreata Muforo a 35 ans et compte une dizaine d'années d’expérience de travail dans le secteur financier. Lorsqu’elle passe en revue l’activité de capital-risque en Afrique, elle constate qu’elle est presque inexistante. C’est là une situation qu’elle veut changer, et elle nourrit de grandes ambitions à cet égard.

« Il existe un manque en matière de services », explique Andreata Muforo. « Prenez les services financiers par exemple : près de 30 % de la population y ont accès. Par comparaison, le taux d'accès à la téléphonie mobile se situe entre 65 % et 70 % environ. Ce que nous devons faire, c’est utiliser cette plateforme pour fournir aux gens ce dont ils ont besoin, qu'ils s’agisse de services de santé, de services éducatifs ou de services bancaires. Nous pouvons soutenir des entreprises qui, par exemple, proposent des outils éducatifs via le téléphone mobile. Les enfants seront en mesure d’utiliser ces outils pour étudier et passer leurs examens ».