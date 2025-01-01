Fonds de fonds Emergency – Sicile

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la région de Sicile (Regione Siciliana) en Italie collaborent pour soutenir et promouvoir la reprise économique de la région au lendemain de la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et Regione Siciliana ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020, complété par des fonds régionaux. La BEI gère 50 millions d’EUR pour le compte de la région.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée.

Ce fonds fait partie d’une plateforme multirégionale conçue par la BEI pour mettre en place des instruments financiers similaires dans d’autres régions italiennes.