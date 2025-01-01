Fonds de fonds pour les infrastructures – Grèce

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Grèce collaborent pour améliorer les zones urbaines et accroître l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans le pays.

Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et le ministère du développement et des investissements de la République hellénique, conjointement avec l’autorité de gestion du programme opérationnel « Compétitivité, entrepreneuriat et innovation », ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 450 millions d’EUR pour le compte de la Grèce.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.