Fonds de fonds pour les infrastructures – Grèce

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Grèce collaborent pour améliorer les zones urbaines et accroître l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique dans le pays.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et le ministère du développement et des investissements de la République hellénique, conjointement avec l’autorité de gestion du programme opérationnel « Compétitivité, entrepreneuriat et innovation », ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 450 millions d’EUR pour le compte de la Grèce.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Investir dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et le développement urbain
Cet instrument financier permet de soutenir les investissements dans les parcs éoliens, les installations photovoltaïques, les centrales à biomasse et à biogaz et les centrales hydroélectriques, ainsi que les nouveaux investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés.
Il appuie également le développement socio-économique dans les zones urbaines et insulaires. Cet instrument vise les infrastructures relatives à l’eau et à l’assainissement, les pôles industriels, les infrastructures touristiques et le réaménagement des friches industrielles à des fins commerciales, entrepreneuriales, éducatives et culturelles. Il soutient également l’exploitation du parc d’infrastructures publiques.
Qui peut demander à en bénéficier ?
- Les établissements publics et les sociétés privées.
- Les entreprises et (ou) les sociétés de projet habilitées à mettre en œuvre et à exploiter les projets soutenus sur le territoire de la Grèce.
Pour bénéficier d’un soutien, les projets ne doivent pas être achevés (les intermédiaires financiers ne peuvent refinancer des acquisitions ou participer avec leur financement à des projets déjà achevés).
À qui s’adresser ?
Cliquez sur les logos pour plus d’informations:
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Les instruments financiers issus des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettent à l’Union européenne d’investir dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne saine et durable.
Le Fonds européen de développement régional est l’un des cinq Fonds ESI disponibles. Il a pour objectif de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions.