Fonds de fonds Andalucia Urban Development – Espagne

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les autorités de la communauté autonome d’Andalousie, en Espagne, collaborent pour favoriser le développement urbain dans la région.
Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et les autorités de la communauté autonome d’Andalousie ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 300 millions d’EUR pour le compte de l’Andalousie.
Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.
Investir dans le développement urbain
Cet instrument financier permet de financer (au moyen de fonds propres, de quasi-fonds propres et de prêts) des projets d’aménagement et de revitalisation urbains en Andalousie, par le biais de deux intermédiaires financiers sélectionnés par la BEI.
Quel est le champ d’admissibilité ?
Les projets doivent se conformer à des stratégies de développement urbain durable, être financièrement viables et potentiellement générateurs de rendements, sous la forme de recettes ou d’économies mesurables.
- Mise en œuvre de technologies de l’information et de la communication pour les municipalités.
- Investissements en matière d’efficacité énergétique dans les infrastructures et les bâtiments publics.
- Infrastructures de mobilité urbaine : métro, tramways et autres, et promotion des transports urbains publics propres.
- Infrastructures de gestion des déchets (centres de recyclage, centres de transfert des déchets, installations de traitement et décharges).
- Amélioration et modernisation des infrastructures d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’épuration des eaux usées urbaines.
- Infrastructures pour la réhabilitation et la valorisation du patrimoine culturel et touristique.
- Projets visant à améliorer l’environnement urbain.
- Infrastructures de santé publique.
- Amélioration des conditions de logement.
Pour plus d’informations et de précisions, veuillez consulter le guide sur les critères d’admissibilité (en espagnol).
Qui peut demander à en bénéficier ?
Les entités publiques, privées ou mixtes qui mettent en œuvre des projets admissibles, dans le respect des restrictions et des exigences décrites dans le guide sur les critères d’admissibilité.
À qui s’adresser ?
Cliquez sur les logos pour plus d’informations:
À propos des Fonds structurels et d’investissement européens
Les instruments financiers issus des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) permettent à l’Union européenne d’investir dans des projets locaux et régionaux qui contribuent à la création d’emplois et à une économie européenne saine et durable.
Le Fonds européen de développement régional est l’un des cinq Fonds ESI disponibles. Il a pour objectif de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre les régions.