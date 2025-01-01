Fonds de fonds Andalucia Urban Development – Espagne

Junta de Andalucía

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les autorités de la communauté autonome d’Andalousie, en Espagne, collaborent pour favoriser le développement urbain dans la région.

Dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER), la BEI et les autorités de la communauté autonome d’Andalousie ont créé un fonds de fonds pour la période de programmation 2014-2020. La BEI gère 300 millions d’EUR pour le compte de l’Andalousie.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée de la BEI.