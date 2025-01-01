Fonds de fonds Agri Andalucia - Espagne

EIB

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Junta de Andalucía ont uni leurs forces pour soutenir et promouvoir le développement du secteur agricole andalou. La banque de l’UE gère, pour le compte de la Junta de Andalucía, un fonds de garantie d’un montant maximal de 23 millions d’euros, dans le but de fournir un financement pouvant atteindre 100 millions d’euros.

Ce fonds contribuera à maintenir et à créer des emplois dans des secteurs – l’agriculture et l’agroalimentaire – qui, à eux deux, représentent plus de 34 % des emplois en Andalousie, où plus de 30 % de la population vit en milieu rural.

Le fonds de fonds Agri Andalucía est cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural et la Junta de Andalucía.

Ce fonds de fonds est l’un des instruments financiers que la BEI déploie dans les États membres de l’UE. Découvrez les instruments financiers et les fonds en gestion partagée.

Andalucia